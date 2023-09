Preokret Mančester sitija pred Zvezdu! Gvardiolin tim ima mane, ali kad "dodaju gas" - svi su nemoćni!

Erling Holand i Bernardo Silva u drugom poluvremenu srušili Vest Hem, pa će Crvenoj zvezdi biti vrlo teško pred meč u utorak na "Etihadu" u Ligi šampiona.

Izvor: Profimedia

Mančester siti je pobijedio Vest Hem 3:1 (0:1) poslije velikog preokreta u Londonu i tako je izbjegao kiks pred utakmicu sa Crvenom zvezdom (19. septembar) u Ligi šampiona. Siti je loše otvorio utakmicu i gubio je od 36. minuta preko Džejmsa Vard-Prausa kada je veliki kiks napravio Žeremi Doku, da bi se mladi Belgijanac ispravio već u prvim sekundama drugog poluvremena kada je izjednačio rezultat bukvalno odmah po izlasku iz tunela.

"Čekićare" je to poremetilo i nikako nisu mogli da se vrate na staro, tako da je Mančester siti postigao još dva laka gola za pobjedu. Prvo je Bernardo Silva pogodio u 76. minutu, da bi zatim asistirao i Erlingu Holandu u 86. Tako je Siti došao do nova tri boda i ima idealan start nove sezone 5-0-0. To svakako nije idealna vijest za Crvenu zvezdu.

Gvardiola je ponovo "upario" Holanda i Alvareza, kao i mnogo puta do sada ove sezone, međutim imali su problema da dođu do izražaja protiv dobro postavljene odbrane Vest Hema, sve dok se "čekićari" nisu otvorili nakon primljenog gola Silve. Alvarez je pogodio stativu, potom Holand i mrežu, a potom je i gostujući tim odlučio da se "zatvara". Gvardiola je u nadoknadi vremena uveo trojicu defanzivnih igrača (Luis, Ake i Gomez), dok je takođe dao šansu i Nunješu da debituje.

Vidjećemo šta to znači za meč prvog kola grupne faze Lige šampiona protiv Crvene zvezde (utorak, 21.000) i koliko će se tim razlikovati od onoga što smo vidjeli ovog popodneva: Ederson - Voker, Akanđi, Dijaš, Gvardiol - Rodri, Silva, Foden, Alvarez, Doku i Holand.