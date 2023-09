"Veoma su agresivni. Ne brane se 'čovek na čoveka', ali nekad i to rade i moramo da budemo spremni. Brzi su u tranziciji, igraju sistem 5-3-2, moramo da budemo spremni da dobro čitamo njihovu igru", dodao je Španac

Takođe, Gvardiola pamti i svoj nastup protiv Zvezde u dresu Barselone u sezoni 1996/97. "Pamtim taj meč, nismo igrali dobro. Uvek je lepo tamo. Pamtim kad smo igrali u Hrvatskoj prošle sezone. U bivšoj Jugoslaviji uvek imaju odličnu atmosgferu i takmičare, kao i uvateprolu, pogledajte Đokoviću. Ne znam zašto, možda zbog škole, zbog vaspitanja, ali imaju to"

"Pamtite Milan Ariga Sakija?"

"Igrali smo protiv Vest Hema, prethodno protiv Sevilje, pa protiv Njukasla. Nismo u fizički perfektnom stanju, ali sve to je izazov. Sve je to takmičenje i moramo da se trudimo da uvek iznova budemo na visokom nivou. Takmičenje nam daje nove izazove i hajde da bar pokušamo i nemam problem sa tim, siguran sam da ćemo da pokušamo. Pamtite Milan Ariga Sakija? On je osvajao Ligu šampiona u nizu. Ponosan sam što sam i sa Barseolom osvojio dva puta, ali nisam uzastopno"