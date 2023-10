Savo Milošević nakon preuzimanja "zmajeva": Veći otpor sam imao u Partizanu, nego kod navijača BiH

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević debitovaće na klupi "zmajeva" u petak protiv Lihtenštajna u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Petak 13. oktobar protiv Lihtenštajna će biti debi Save Miloševića na klupi BiH, a tri dana kasnije će "zmajevi" ugostiti Portugal na zeničkom "Bilinom polju".

Miloševićev tim se uveliko priprema u Butmiru za predstojeće utakmice, a u razgovoru za "N1", selektor se između ostalog osvrnuo i na podršku navijača, za koju je rekao, da je veoma bitna.

“Rekao sam to već, ovdje je manje onih koji su protiv mene. U Partizanu sam imao veći otpor. Jedini odgovor je igra, jedino tako kupite igrače. Ako bude ok, biće promjena. Ako ne bude ok, i ovi koji su za mene bit će protiv", rekao je selektor, a potom poslao poruku navijačima BiH:

"Ima jedna rečenica koju mislim da u njoj mogu sublimirati sve što bih volio i što mislim da je bitno. Oni su mnogo bitni za bilo koju ekipu na svijetu, ali navijači su grupa koja treba da nosi, a ne da vodi ekipu. To je nekad razlika koja se kod nas izbriše ili nestane, a jako je velika. Ako navijači hoće da vode, mi svi imamo milione selektora, a to prosto nije dobro za ekipu. Navijači treba da nose ekipu na terenu, a vođstvo treba prepustiti drugima, a posebno igračima na terenu".