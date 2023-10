Raskol u svlačionici Bajerna! Podržao Palestinu, a saigrač mu Izraelac - više ne pričaju

Ozbiljan sukob u Bajernu zbog rata Izraela i Palestine.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Bilo je pitanje trenutka kada će zbog rata Izraela i Palestine doći do sukoba i unutar fudbalskih timova. Igrači su počeli da se otvoreno određuju, vidjeli smo da je objava Karima Benzeme izazvala burnu reakciju bivšeg golmana Dudua Auatea, međutim trenutno nigde nije napetija situacija od Bajerna.

Nakon što je marokanski fudbaler Nusair Mazraui na društvenim mrežama podijelio pro-palestinski snimak u kome "želi pobjedu Palestinaca u ratu sa Izraelom", burno je reagovao njegov saigrač na koga kao da je potpuno zaboravio. U pitanju je izraelski golman Danijel Perec, koji je ovog ljeta stigao u Minhen iz Makabija, a kome se uopšte nije dopala poruka koju je objavio njegov saigrač.

Kada je Mazraui shvatio šta je uradio, izvinio se i objavio da je "protiv svake vrste terorizma", a potom je odlučio da kontaktira Danijela Pereca i da mu objasni svoju poruku. Međutim, prema pisanju izraelskih medija - golman je odbio svaki kontakt i ne želi da priča sa Mazrauijem na ovu temu.

Jasno je da su u Bajernu veoma zabrinuti za ovu temu jer ne samo da će donijeti do velikih reakcija same lige i navijača, nego je sasvim jasno da će napraviti i nemir u svlačionici. To nikako nije trebalo Tomasu Tuhelu i očekuje se da poslije reprezentativne pauze održi hitan sastanak sa svojim igračima, ali pitanje je da li će uspjeti da ih izmiri, pošto su u ovom trenutku očigledno na suprotstavljenim stranama.

Mazraui (25) je inače od prošlog ljeta u Bajernu, ali se u prvoj sezoni mučio sa povredama. Nešto je više igrao ove sezone i sakupio je ukupno devet nastupa, i još dva pogotka. Što se tiče Pereca, debitovao je u Kupu Njemačke.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!