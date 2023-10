Mitrović otvorio dušu: "Možete da nas volite, mrzite, kritikujete, ali..."

Aleksandar Mitrović nije krio sreću i zadovoljstvo poslije pobjede protiv Crne Gore.

Izvor: printscreen/rts

Srbija je na korak do plasmana na Evropsko prvenstvo u fudbalu. Pobijedila je Crnu Goru u Beogradu i za "ovjeru" prolaska potrebno je da osvoji bar bod protiv Bugarske u posljednjem kolu. Dok se sve to čeka Aleksandar Mitrović nije krio zadovoljstvo zbog trijumfa.

Tri boda su osvojena, dva gola postigao je najbolji strijelac nacionalnog tima i "pogurao" je ekipu do prvenstva Evrope, poslije svega toga se i prekrstio.

"Velika pobjeda, jako bitna utakmica, pritisak prije meča. Sigurno je da ovakva ekipa, ovakvo drugarstvo, atmosfera u reprezentaciji, ne može da se završi drugačije. Mi možemo da igramo loše, da imamo loš dan, ali ovi momci ne odustaju. Ekipa vjeruje do posljednjeg minuta i kada padne vrati se još jača, možete da nas volite, mrzite, kritikujete, ali se ova ekipa uvijek vraća jača. Hvala navijačima što su došli u velikom broju. Fenomenalna utakmica", rekao je Mitrović za RTS.

Pričao je posebno o prvom pogotku i o sreći koju je osjetio u tim momentima. "Kad daš gol, to su dječački snovi, sve se usporava, adrenalin radi, to ne može da se opiše, to su momenti o kojima maštate. Dao sam gol, pomogao reprezentaciji da priđe plasmanu na Evropsko prvenstvo. Treba biti oprezan i odraditi posao do kraja, svi danas igraju fudbal. Proslavićemo malo, pa se vraćamo u klubove. Veliki korak ka Evropskom prvenstvu napravljen je sada."

Poslije toga se i prekrstio pred kamerama. "Prvo povratak u klubove, odmor, pa da 'ovjerimo' plasman. Bože zdravlja", završio je Mitrović.

