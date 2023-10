Nevjerovatan propust u odbrani Srbije zbunio je mnoge.

Izvor: MN PRESS

Srbija i Crna Gora igraju važan meč kvalifikacija za EURO 2024, a prvi dio utakmice obiležili su lijepi golovi Aleksandra Mitrovića "spoljnom" ispred štopera Stefana Savića, kao i Stevana Jovetića "bombom" ispred "štopera" Dušana Tadića. Da, dobro ste pročitali. To što je kapiten Crne Gore imao pred sobom najkreativnijeg igrača Srbije, a ne nekon štopera, začudilo je stručne komentatore Radio-televizije Srbije, Srbija Crna Gora uzivo prenos livestreami Miroslava Vjetrovića.

"Nemam objašnjenje. U suštini i pored dva fenomenalna gola Mitrovića i Jovetića, sa tehničkog aspekta fenomenalno odrađenog, suština sve analize ove utakmice i svih naših tugovanja i nervoze je situacija kod gola crnogorskog tima. Volio bih da mi neko objasni, nezamislivo mi je da Jovetić daje gol, a da mu u blok ulazi Tadić, a izgubili smo loptu na lijevoj strani u organizaciji igre. Kako je to moguće? To je suština priče. Gdje ko stoji, šta rade... To je nemoguće objasniti!", rekao je Bogdanović.

"Tadić igra libera... Mi smo neorganizovan tim", dodao je on.

"Ovo je nevjerovatno", dodao je Miroslav Vjetrović. "Meni je neshvatljivo da je on uopšte bio u toj situaciji, loptu smo izgubili visoko, zar on nije trebalo da ostane visoko. Da je to bio korner, prekid... Ne bi ga u ovoj situaciji ostavio pozadi".

Vidi opis Rade Bogdanović o golu Crne Gore: Šta će Tadić tu? To je suština priče, neshvatljivo je! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poslije prvih 45 minuta rezultat je 1:1, a ekipa Dragana Stojkovića Piksija mora da pobijedi da bi se i u posljednjem kolu kvalifikacija sama pitala za plasman na Evropsko prvenstvo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!