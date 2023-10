Rudar Prijedor eliminisan iz Kupa RS! Drama u Foči - Sutjeska slavila poslije DEVET penal-serija!

Prijedorčani su takmičenje završili u osmini finala.

Rudar Prijedor, još jedan od favorita za trofej u Kupu Republike Srpske, završio je svoj ovosezonski nastup već u osmini finala.

Poslije branioca pehara Borca i finaliste Laktaša, i Prijedorčani su takmičenje okončali već u drugoj fazi, izgubivši u Foči od Sutjeske nakon izvođenja jedanaesteraca:

SUTJESKA – RUDAR PRIJEDOR 1:1, penalima 6:5

Do prednosti je već u petom minutu stigla fočanska ekipa pogotkom Boška Radovića, da bi do odlaska na odmor tim Vuleta Trivunovića pogotkom Davora Perića stigao do "poravnanja".

Do kraja meča više se rezultat nije mijenjao, pa je moralo da se pristupi izvođenju penala, tokom kojih su prisebniji bili fudbaleri iz Foče. Precizni su za Fočake bili Miroslav Đorđević, Dejan Mojović, Boško Radović, Aleksa Gagović, Mihajlo Dabić i Jovan Samardžić, dok sa "kreča" nisu uspjeli da pogode Luka Radović, Bojan Mihajlović i Vide Ivanović.

Sa druge strane, za Prijedorčane su pogađali Nemanja Pekija, Nemanja Raković, Aleksandar Petrović, Paulo Žoel da Silva i Marko Šebez, dok su neprecizni bili Davor Perić, Vukašin Daničić, Aleksandar Milaković i Džozef Amoa.

Fočaci će se u četvrtfinalu sastati sa pobjednikom duela Podrinje – Famos, koja se igra prvog novembra. Preostali četvrtfinalni parovi su Radnik – Sloga Meridian, Borac (Kozarska Dubica) – Kozara i Tekstilac – Zvijezda 09.

Mečevi ove faze takmičenja igraju se 8. novembra.

