"Najdeblji vojnički kaiš i metalni ožarač, da rodim pare": Dragan Labović se par dana pred smrt žalio na maltretiranje

Nekadašnji košarkaš Dragan Labović četiri dana pred smrt ispričao kako je od djetinjstva maltretiran i fizički zlostavljan.

Strašne vijesti saznala je košarkaška javnost u Srbiji. Preminuo je Dragan Labović, nekadašnji košarkaš FMP, seniorski reprezentativac Srbije i jedan od najtalentovanijih igrača koje su imali u posljednje tri decenije. Nakon karijere koja je imala uspone i padove Labović je imao zdravstvene probleme, a sudeći po objavi na društvenim mrežama u posljednje vrijeme imao je i problem pravne prirode.

Samo četiri dana prije smrti, Dragan Labović je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju na kojoj se vidi papir iz suda, uz potresan tekst u kojem je sumirao svoju životnu priču. Otkrio je da se već kao dijete sreo sa fizičkim nasiljem, da je od djetinjstva maltretiran i da ga cijeli život prati pritisak.

"I konačno kraj radnog dana!!!! Sve šta sam zamislio ide svojim tokom bez ikakvog problema. Uhvatimo se najvećeg problema a to je duša, mnogo toga imam da kažem o duši a nije organ!!!!! - napisao je Labović i dodao: "Registrovan sam duševni bolesnik, šta je korijen mog duševnog oboljenja da li me je neko pitao? Od svoje pete godine se susrećem sa fizičkim maltretiranjem, način vaspitanja metalni ožarač od šporeta, kaiš vojnički najdeblji, teške tjelesne povrede, pritisak da moram da rodim pare za doručak, struju, patike, sat, uloške za patike, drva, klime, poklone, sve što postoji na ovom svijetu, ko je stvorio i riješio, JA!!!! U slučaju da me od danas neko remeti ka svom putu misleći na Sonju (danas je gledala u kesu za đubre šta trošim) Mileta, biće potegnut postupak na max!!!!!! Obećavam da neću više da vas smaram! Idem da zovem Lokija da čujem njegov glas. Volim vas sve i svi ste moji braća i sestre... pozz".

Ko je Dragan Labović?

Jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša u svojoj generaciji bio je izuzetno dominantan u mlađim kategorijama. Sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu za kadete 2003. godine, zatim Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina 2005. godine i na kraju Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2006. godine. Na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina 2007. godine predstavljao je Srbiju i ponovo osvojio zlatnu medalju.

Bio je seniorski reprezentativac Srbije istog ljeta, ali je kasnije zbog sukoba sa Dušanom Ivković sklonjen iz nacionalnog tima. U klupskoj karijeri nosio je dres FMP Železnika, Borca iz Čačka i brojnih inostranih klubova - od Njemačke, preko Rusije, Poljske, Turske, Libana, Rumunije i Finske do Sjeverne Makedonije.

Dva puta je osvojio Kup Srbije sa ekipom iz Železnika, po jednom je osvajao Kup Rusije i Kup Sjeverne Makedonije, a tokom karijere dobio je i niz individualnih priznanja. Bio je MVP Kupa Srbije 2007. godine, najbolji strijelac ABA lige 2009. godine i MVP Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

