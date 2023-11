Lazetić napravio haos u Zvezdi pa otkrio: "Sad mi svi šalju poruke, a kad sa Partizanom odigramo neriješeno..."

Trener TSC-a Žarko Lazetić nasmijao se kada su ga novinari pitali o čestitkama iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i TSC odigrali su neriješeno (1:1) u srijedu uveče, odloženi meč osmog kola Superlige, a to bi mogao da postane susret o kojem se najviše priča ove sezone. Navijači Crvene zvezde ispratili su zvižduci i uvredama svoje pulene, pa se naširoko pričalo o Baraku Baharu, igri njegovog tima i svim problemima koje ekipa ima posljednjih nedjelja. Svoje viđenje situacije u Beogradu iznio je i Žarko Lazetić, koji je na veoma zanimljiv način govorio o utakmici.

Trener tima iz Bačke Topole pomenuo je o čemu je pričao sa Izraelcem na klupi Crvene zvezde, gde vidi najveću manu crveno-belih, ali i kako suđenje protiv dva najveća srpska kluba uvek mora da bude u njihovu korist. Takođe, veoma zanimljivo viđenje Žarko Lazetić je izneo i o porukama koje dobija od ljudi iz Partizana nakon što je odigrao nerešeno protiv Crvene zvezde.

"Kad se uzme bod na Marakani, utisci su pozitivni. Igrali smo defanzivno dobru utakmicu, to je prvi utisak. Ofanzivno nismo bili svježi, nama je ovo treća utakmica u šest dana i to je izuzetno komplikovano prije svega emotivno. Nismo imali svježine. U prvom dijelu je bilo više prostora za igru, posebno za brze igrače Jovanovića i Ćirkovića, ali nismo birali dobra rješenja u tim situacijama. U drugom dijelu Zvezda je izašla agresivnije i nismo uspjevali da ostanemo na lopti koliko smo željeli. Generalno, pozivino je što smo Zvezdu sveli na mali broj šansi. Primili smo gol iz faula koji nije bio, to je evidentno, malo je bilo navlačenja što je i normalno ovdje na Marakani. Čestitam Zvezdi na fer igri, ali prije svega mojim igračima na stavu koji su imali. Mislim da će to mnogo da im znači za sve što sledi, posebno utakmicu sa Čukaričkim", rekao je na početku Lazetić.

"Meni je najvažnije da smo bili TSC. Može da se piše kako je ovo kiks jer nismo pobijedili, pošto vidim da je tema koliko dugo nemamo pobjedu, a igrali smo sa ekipama sa kojima smo igrali. Primali smo golove u 90. minutu i davali smo golove u 90. minutu. Partizanu u prvom kolu, Zvezdi sada, Olimpijakosu... Ovi momci pokazuju karakter i meni je najvažnije da su tim. Kad je tako, onaj odozgo te nagradi. Računi se svode u decembru ili junu. Tek je početak, moglo je da bude bolje i gore, ali ovo je dobar start za nas. U dobroj smo poziciji, nastavićemo ovako da igramo", rekao je Lazetić i otkrio zašto nije slavio gol sa ostalima:

"Ostalo mi je u sjećanju... Slaven Bilić, Hrvatska, utrčavanje u teren, pa primljen gol. Uvijek razmišljam šta je sljedeće. Srećom po nas, sad su produžili četiri minuta. Ja sam već razmišljao koliko može da bude opasno, da li ćemo imati još neku šansu. Svi su danas bili na odličnom nivou. Simića smo zato i doveli, znamo kakav je on golman. Veljak Ilića malo štedimo, biramo utakmice za njega. Ja vjerujem u sve svoje igrače, gledamo da stavimo u tim one koji su zdravi. Sigurno ovo nije najveći uspjeh u karijeri, uzeli smo bod na Marakani i pre godinu dana. Uvijek je suđenje na Marakani i na JNA malo za velike timove. Na to smo spremni, ne govorim ja to da se žalim. Spremni smo na to. Najveći uspjeh mi je drugo mjesto, najveći uspjesi tek dolaze. Ovo je rezultat koji je dobar, igračima će značiti više nego meni. Ja njih ne ocjenjujem po rezultatima već po stavu i po onome što pokušavaju. Meni je bitno da smo tim, njima je satisfakcija za uloženi trud. Ja gledam da budem realan i da na kraju budemo tamo gdje želimo."

Remi Crvene zvezde i TSC-a odjeknuo je i u Humskoj, a trener Žarko Lazetić otkrio je da od ljudi iz svog bivšeg kluba dobija poruke zbog boda koji je otkuo na meču protiv šampiona. "Ma sad šalju poruke... Svi! Sad je super. Kad sa Partizanom odigramo neriješeno onda su ljuti i niko se ne javlja, a sad već vidim da poruke pršte. Čestitamo, čestitamo...", rekao je uz osmeh Žarko Lazetić.

"Puno nam je značila ta prijateljska utakmica koju smo odigrali sa Zvezdom ovdje. Zvezda sada nije u momentu kao tada, Zenit, sve pobjede, euforija... Bili su izuzetno agresivni i mi smo igrali da se izmjerimo. Nismo mi tada taktički namiještali toliko, danas nismo željeli da ostavimo prostora da nam trče u leđa. Danas kad sam vidio tim pomislio sam da nije mnogo kreativan, Zvezda ima problema u organizaciji napada. Bila nam je ideja da izlazimo sa tri-četiri igrača, atipično za nas, ali da im ne ostavljamo prostora da nam trče u leđa. To je igračima donijelo mir i stabilnost, zbog toga smo Zvezdu sveli na mali broj prilika", rekao je Lazetić i otkrio detalje razgovora sa Baharom: "Pričali smo prije utakmice, pitao sam ga kako mu je porodice. Ja sam čovjek sa Kosova i Metohije, znam kako je kad padaju bombe. Pitao sam za familiju i prijatelje. Poželio sam mu da izdrži to jer mu sigurno nije lako. Ipak je to najvažnije od svega."