Ibra zbog Krkića udario na Mesija i Gvardiolu!

Zlatan Ibrahimović suprotstavio se Lionelu Mesiju zbog Bojana Krkića tokom svog boravka u Barseloni.

Izvor: Instagram/iamzlatanibrahimovic/printscreen /MN Press

Zlatan Ibrahimović je boravio u Barseloni samo jednu sezonu, ali je ostavio neizbrisiv trag i ostao urezan u sjećanju tadašnjih saigrača i trenera. O tome je govorio i bivši fudbaler Bojan Krkić, koji je imao priliku da osjeti kako je to biti pod zaštitom Šveđanina. Mladi Lionel Mesi nije volio konkurenciju, a Pep Gvardiola nije previše cijenio španskog fudbalera srpskog porijekla.

Ibrahimović je na kraju napustio Kamp Nou, delimično zbog neslaganja s Gvardiolom, a poslije mnogo godina ćutanja o odnosu sa Šveđaninom, Krkić je konačno otkrio detalje iz svlačionice. Imao je sreće da tada Ibra riješi da ga stavi pod svoju direktnu zaštitu!

"Ibra ima mnogo veće srce od svog tijela. Uvjeravam vas u to. Sejćam se kada je stigao u Barselonu. Bili smo u svlačionici, bio je udaljen od mene. Pozvao me i kako sam mu se približavao, video sam da postaje sve veći i veći. Najterao me da sjednem do njega i rekao: "Ne brini. Dok god sam ovdje, zaštitiću te". I mislio je to ozbiljno", počeo je priču Krkić.

"To mi je mnogo pomoglo. Ibra je ogromna medijska figura i jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala, ali je takođe kao osoba izuzetno osjetljiv, što je pokazao u svlačionici Barselone tokom te jedne sezone", zaključio je Krkić o bivšem saigraču.

Ibrahimović je napustio Barselonu u ljeto 2010. godine, dok je Krkić ostao još jednu sezonu. Kako nije imao zaštitu od Šveđanina, izgubio je svoje mjesto u timu, prešao je u Romu. Krkić je debitovao za Barselonu sa samo 17 godina i 19 dana i tako je oborio rekord Lionela Mesija, ali nikada nije uspio da se potpuno afirmiše u katalonskom gigantu. Kasnije je nastupao za Romu, Milan, Ajaks, Stouk siti, Majnc, Alaves, Montreal i Visel.

