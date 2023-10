U Zlatanovoj kući okačena samo jedna slika: Da sinovi znaju odakle hrana na stolu!

Zlatan supruzi neće dati novu šansu, a sinovima je pokazao samo jednu sliku

Zlatan Ibrahimović (42) završio je ove godine veliku fudbalsku karijeru, a svoj 42. rođendan ove jeseni dočekuje u trening-centru Milana, čuvenom "Milanelu". Igrao je fudbal od svoje osme godine i u narednih 30 "i kusur" godina ispisao istoriju tog sporta, postavši jedan od najboljih koji su ga igrali. Ponikao je u Malmeu, u Švedskoj, gdje se rodio i gdje je početkom vijeka upoznao svoju suprugu Helenu Ibrahimović, kad je još bio biser Ajaksa.

U životnoj ispovijesti u intervjuu Pirsu Morganu, Zlatan je otkrio sve detalje njihovog početka zabavljanja. Ona je diplomirala ekonomiju, 11 godina je starija od njega, bila je uspješna TV prezenterka, bogata i prije nego što ga je znala i sreli su se na željezničkoj stanici u Malmeu. On je imao 20 godina i nije je impresionirao prvi put kad su se vidjeli.

"Nisam odustajao, jer sam vidio plavušu. Bio sam u svom Ferariju, htio sam da se ponašam 'kul', a i ona je imala dobar auto. Parkirao sam se i rekao sebi 'Pokušavaj da budeš kul'. Potpuno me je ignorisala i rekao sam joj 'Taj odgovor nisam htio da dobijem'. Kad sam bio mlad, bio sam stidljiv. Nisam tip koji sam danas. Kada sam prvi put došao u grad imao sam 18 godina i nisam znao za te plavuše. Tamo odakle sam ja imamo drugačije porijeklo, drugačiji smo tipovi ljudi, drugačije su djevojke. U gradu sam vidio plavuše, drugačije pokrete, nisam bio prije toga u gradu, već uvijek u svom kraju. A kad sam vidio Helenu, rekao sam 'Je*ote, kako lijepa djevojka' i ignorisala me je. Pomislio sam da to nije OK. Znao sam prijatelja koji je nju poznavao, slao sam joj poruke i ignorisala me je, ali nisam odustao. Na kraju se stvorila šansa...".

Napisao je joj je dugačku poruku i smislio je kako će da se potpiše da bi znala o kome se radi.

"Zanimljivo je da sam prvu poruku, u kojoj sam joj napisao jednu priču, završio sa 'Crveni'. Da ne bi znala ko je to. Jer je moj Ferari bio crveni. Odgovorila mi je i završila sa 'Crni', jer je njen sportski automobil bio crni. Pomislio sam tada 'OK'. Počeli smo da pričamo, ali bila je 11 godina starija od mene, bio sam nezreo, a ona elegantna, znala je šta radi, šta hoće... I dvije godine smo se zabavljali. Poslije toga sam se (2004) preselio u Italiju i rekao joj da je vrijeme da dođe i da pokušamo, inače nećemo znati šta bi bilo i kako bi ispalo. I moram da kažem, da nije bila 11 godina starija, ne bi izdržala. Bio sam divalj, imao sam drugačiji način da pokažem ljubav, imao sam drugačiji temperament, ali imala je mnogo strpljenja. Zbog svojih godina je i dalje tu. Bila je zrelija, strpljiva. Ili je vidjela investiciju u meni. Vidjela je budućnost", nasmijao se Ibrahimović.

Posebno je interesantna priča zašto nikad nisu stupili u brak, iako su 20 godina zajedno i iako imaju dva sina, Maksimilijana (17) i Vinsenta (15). On ju je zaprosio, a ona ga je odbila. Evo kako je to izgledalo.

Zašto je nikad niste pitali da se vjenčate? Da li ste to uradili?, pitao ga je Morgan.

"Jesam", rekao je Zlatan uz osmijeh koji je pokazao da nije siguran da li bi trebalo da priča.

I šta se dogodilo?

Rekla je 'Ne'

Zaista?

"Da, ona je jaka. Bilo je to prije nekoliko godina. Rekao sam joj 'Poslije 20 godina, zaslužuješ da budeš udata za mene. Rekla je 'Nemam potrebu da budem udata za tebe da bih bila sa tobom'. Ona je jaka. Ona je veoma jaka", objasnio je Ibra.

Kako si se osjetio kad si bio odbijen?

Mislim da je to kul, jer ako uradiš to, onda stekneš više poštovanja od mene. Ne moram da pobjeđujem sve vrijeme.

Da li ćeš opet pokušavati?

Ne, imala je jednu šansu, neće dobiti drugu. Ali ima dva momka, to je veća stvar nego da je udata za mene

"TO JE BILO SA DRUGOM DJEVOJKOM..."

Zlatan je u okviru istog intervjua razjasnio i da li je istina da je na pitanje šta je supruzi kupio za Dan zaljubljenih rekao da joj nije potreban poklon, jer ima Zlatana? "To je bilo sa drugom djevojkom, to nije bila Helena, jer bi ona odmah izašla kroz vrata", rekao je Ibrahimović i pojasnio kontekst te svoje izjave.

"Kad se sve desilo oko mene, bilo je mnogo adrenalina, pažnje medija, svaki dan imao sam prostor u medijima. I tada sam sreo tu djevojku i vjerio sam je i rekla mi je 'Da'. I bilo je kul, jer je to bio adrenalin. Nisam zaista shvatao šta to znači, jer su mi rekli onda imaš godinu tokom koje 'moraš' da se vjenčaš. A rekao sam 'Ne želim'. Ali to mi se svidjelo - da imam prsten, djevojku, da sam vjeren. A onda su me novinari pitali šta sam joj kupio, a ja sam rekao 'Kakav poklon? Ima mene. Ja sam poklon'", nasmijao se Ibrahimović. "Kad su mi rekli da za godinu dana moram da se vjenčam, sutradan sam raskinuo. Nisam htio da se venčam. Nisam shvatao širinu svega toga".

Tada je još jednom progovorio o Heleni.

"Ona ne mari za medije i za sve. Iskreno, nije mi ni potrebno parče papira da bih dokazao da je moja, ona je moja bez obzira na papir. I godine su napravile razliku. Partneri se promijene da poslije pet godina više nisu isti. Mislim da ni vi nemate ženu kakvu ste imali kad ste je upoznali"

"Ali ti nisi zapravo nikad ni imao ženu", rekao mu je novinar

"Nisam, jer ne želim da izgubim 50 odsto (imovine)", nasmijao se Zlatan.

Ibrahimović je potvrdio i glasinu da u njegovom domu nema njegovih fotografija. Tačnije, ima samo jedna - na kojoj su njegova stopala. "Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle sva hrana dolazi - od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala"

A glava? "Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gde smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj sijenci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osjećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji".

Da li želi da i oni igraju fudbal?

"Da, zašto ne. Igraju fudbal za Milan danas, veoma su fokusirani i važno je da to ne rade za mene. Sad kad imam njih, svoje momke i dovodim ih na utakmice, vidim roditelje koji dovode djecu, tjeraju ih da rade neke stvari i imate sad taj problem. Fudbal je najveći sport na svijetu, stvara mnogo novca i ti roditelji ulažu mnogo u decu i odjednom više nisu roditelji, već treneri, agenti, pravnici, ali važno je da znaju da ne mogu da učine da djeca to rade za njih, već za sebe. Srećan sam što moja djeca to rade zbog sebe".

"Tretiram ih kao da su mi saigrači, ne kao da su mi djeca. Ne znam da li je to OK. Direktan sam sa njima, to je čvrsta ljubav. Sudim im kao saigračima, ne kao djeci i ne primoravam ih ni na šta. Živjeli smo u Los Anđelesu i znate tamo za saobraćaj i gužve, da morate da ih vozite sat i po na trening. Rekao sam im da daju 200 odsto na treningu i zato što mogu da to vrijeme u vožnji provedem drugačije. Oni pamte da svaki trening rade za sebe, a ne za okruženje. Ako je trening dobar ili loš, sve se događa, ali moraju da daju 200 odsto", rekao je otac Vinsenta i Maksimilijana, Zlatan Ibrahimović.