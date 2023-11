Kidnapovali mu oca pred meč sa Mesijem! Strašno priznanje fudbalera: Pozvao me Abramovič i rekao "Poslaću svoje ljude"

Džon Obi Mikel je progovorio o otmici oca pet godina kasnije, a otkrio je i šta mu je tada rekao Roman Abramovič.

Nekadašnji dugogodišni vezista Čelsija i reprezentacije Nigerije, Džon Obi Mikel u jednom je intervjuu otkrio porodičnu dramu za koju je malo ko znao. Ovaj 36-godišnjak koji je završio karijeru 2021. godine igrao je za reprezentaciju do 2019. godine, a godinu dana prije toga je nastupao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Dok je igrao tu kidnapovali su mu oca.

U prvom meču Mundijala Nigerija je u Kalinjingradu igrala sa Hrvatskom i izgubila je 2:0, a Mikel je kao glavni kreativac igrao 88 minuta. Šest dana kasnije pobijedili su Island 2:0 golovima Muse, a Mikel je proveo cijeli meč na terenu. Onda su pred duel sa Argentinom došle grozne vijesti.

"Trebalo je da igramo sa Argentinom i dva sata pred meč mi je zazvonio telefon. Zvao me je brat da kaže da su mi kidnapovali oca. Prvi put kad je kidnapovan šokorao sam se, ali kada se to desilo drugi put još više sam se šokirao jer je trebalo da odigram jednu od najbitnijih utakmica u karijeri. Nisam mogao da napustim sobu, nisam mogao nikome da kažem. Bio sam sam u sobi pola sata i razmišljao šta da radim, trebalo je da igramo jednu od najvećih utakmica u svojim životima. Trebalo je da igramo sa Lionelom Mesijem i Argentinom", priznao je sada Džon Obi Mikel.

On je zatim otkrio da mu je odmah pomoć ponudio i tadašnji gazda njegovog bivšeg kluba Roman Abramovič. Nije otkrio i da li je prihvatio da ruski magnat "pošalje svoje ljude".

"Čelsi me je izuzetno podržavao, sjećam se da je vlasnik Roman Abramovič pitao: 'Da li želiš da pošaljem neke ljude tamo? Jer ako ih pošaljem, izbaviće tvog oca!' Ja sam ga pitao kako planira to da uradi, a on mi je odgovorio: 'Nemoj da brineš o tome, samo ti kažem da je to opcija, mogu to da uradim'", sada je istakao Džon Obi Mikel.

Mikel je kao veliki talenat iz Norveške otišao u Čelsi 2006. godine i odigrao je 249 ligaških mečeva za klub prije nego što se pred Mundijal preselio u Kinu u Tijanđin. Kasnije je igrao za Midlzbro, Trabzon, Stouk i Kuvajt. Na kraju reprezentativne karijere imao je 91 odigran meč i šest postignutih golova, a sa Kupa nacija je donio tri bronze i jedno zlato, dok je sa juniorskim timom Nigerije bio bronzani i na Olimpijskim igrama u Riju.