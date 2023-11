TOŠK se oglasio o "slučaju Safijanu", iz kluba ističu: Prećutao staru povredu, imao je redovna primanja, obroke i stan

Tešanjski klub se oglasio saopštenjem.

Mnogo bure u bh. javnosti podigla je izjava prvotimca TOŠK-a, Nigerijanca Abubakara Safijanua, koji je u razgovoru za medije u FBiH istakao da se nalazio u neočekivanim egzistencijalnim problemima.

"Došao sam u klub početkom jula i do sada sam dobio samo tri plate. Ostatak novca mi ne žele dati jer govore da sam došao povrijeđen u klub. Ako sam bio povrijeđen, kako sam prošao ljekarski pregled i odigrao sve utakmice do povrede u trećem kolu? Policija je poručila da ću biti uhapšen jer nemam boravišnu dozvolu, a nemam novca da se vratim kući u Nigeriju. Poštujem grad, klub i navijače, ali neki ljudi iz kluba se sramotno ponašaju. Došao sam do toga da moram posuđivati novac od saigrača kako bih mogao jesti. Igrači kada se nađu u situaciji poput moje traže pomoć svoje porodice, ali moja porodica je daleko...", rekao je nigerijski internacionalac.

Ovog četvrtka, oglasio se i tešanjski klub saopštenjem za javnost, u kojem je rukovodstvo TOŠK-a demantovalo tvrdnje Safijanua, a prenosimo ga u cjelosti.

"Poštovani,

Abubakar Safijanu je od ove sezone igrač našeg kluba, te je po dolasku dobio jednu platu unaprijed kako bi imao novac od početka i plaćene obroke i stan u klupskim prostorijama gdje do današnjeg dana to ima svakodnevno.

Pomenuti igrač je prošao ljekarske preglede na kojima nije bilo moguće utvrditi da li postoje određeni problemi sa povredom koljena u ovom slučaju ligamenata. Igrač je odigrao nekoliko pripremnih utakmica, te počeo prvenstvo iako se u više utakmica dalo primijetiti da ne daje 100% svojih mogućnosti odnosno da ne daje maksimalno sebe za klub.

U trećem kolu prvenstva dolazi do povrede, te je igrač odmah upućen na magnetnu rezonancu. Nalazi su upućeni kod dva doktora na očitavanje gdje je utvrđeno da je igrač došao sa starom povredom ligamenata koja nije liječena na vrijeme. Doktori su preporučili da se pokuša sa terapijama, iako je mala vjerovatnoća da će ista biti uspješna, te je zatim preporučena operacija i duži vremenski oporavak. Klub je organizovao liječenje terapijama koje su uspješno odrađene, ali nažalost povreda nije bila sanirana do kraja.

Za svo ovo vrijeme provedeno u klubu igrač je imao redovna primanja po dogovoru, kao i obroke te mjesto boravka. Nakon bezuspješnih terapija i prećutane stare povrede koja se nije liječila pravilno i na vrijeme, odlučeno je da se igrač vrati u matičnu zemlju gdje ima plaćeno liječenje i gdje ga čeka duži vremenski period oporavka. Igrač je u tom periodu imao redovna primanja, te moramo napomenuti da u dogovoru sa menadžerom pomenutog igrača nije bila dogovorena kupovina karte za povratak kući. U više navrata igrač je odugovlačio i pokušavao trenirati na svoju ruku, a sve to kako se ne bi morao vratiti u matičnu zemlju na liječenje.

U međuvremenu boravišna dozvola za pomenutog igrača je isticala te je klub smatrao da treba da se vrati u matičnu zemlju zbog dužeg odsustva kako bi izbjegli plaćanje produženja i nepotrebnog finansijskog gubitka. Klub je planirao da kroz potpisane sponzorske ugovore, a još jednom ćemo napomenuti da nije bilo dogovoreno, izdvoji jedan dio novca za igrača i plati kartu za njegov povratak u matičnu zemlju što je preneseno i igraču i njegovom menadžeru. Kašnjenjem sponzorskih ugovora nije bilo u našoj moći da nešto promijenimo, te pored Abubakara čekala se uplata za još tri igrača kako bi u potpunosti riješili plate igrača. Međutim igrači su smatrali kako ne treba više da čekaju te izašli u javnost.

Još jednom napominjemo da je igrač Abubakar Safijanu cijelo vrijeme boravka u našem gradu i klubu imao obezbijeđen stan te obroke. Upravni odbor je juče bez čekanja i uplate sponzorskih ugovora koji treba da budu uplaćeni na račun kluba izvršio uplatu za pomenutog igrača, iako karta koju smo uplatili još jednom napominjemo nije bila dogovorena.

S poštovanjem, kolektiv NK TOŠK Tešanj!"

