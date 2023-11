Srbija na Nacionalnom stadionu hoće evropsko finale!

Srbija je već poslala dopis UEFA sa zahtjevom da na novom stadionu organizuje jednu od najprestižnijih utakmica evropskog fudbala.

Izvor: Ministarstvo finansija Srbije

Obilazeći novi fudbalski stadion u Zaječaru u društvu predsednika UEFA Aleksandra Čeferina, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Nacionalni stadion u Beogradu biti završen do kraja 2026. godine.

"Mi smo uputili dopis da se igra finale Lige Evrope kad izgradimo Nacionalni stadion. To će biti na našem najvećem stadionu, koji će biti gotov do 1. decembra 2026. To će biti velika stvar, a da bi se igrala velika takmičenja, potrebna je infrastruktura. Uz izgradnju novih stadiona, kakve sad imamo u Bačkoj Topoli, Loznici, Zaječaru i Leskovcu, u planu je totalna rekonstrukcija Čaira, "Čika Dača" u Kragujevcu i Nacionalni stadion, uz rješavanje pitanja stadiona Crvene zvezde i Partizana", rekao je Vučić novinarima.

Na pitanje da li postoji šansa da Srbija uz već postojeće nove stadione i izgradnju dodatnih organizuje i neko veliko takmičenje, Vučić je rekao u prisustvu Čeferina da to u ovom trenutku nije realno i da je za to potrebno mnogo infrastrukturnih radova. To je potvrdio i Čeferin. "Za bolje takmičenje potrebna je mnogo bolja infrastruktura. Za sada - teško", kazao je Slovenac.

Nacionalni stadion Srbije biće izgrađen u Surčinu, dizajnirao ga je španski studio "Fenvik Iribaren", sa idejom da to bude prvi stadion sa konceptom "bašte" na svijetu. Taj studio je izgradio tri od osam stadiona koje je Katar izgradio za Svjetsko prvenstvo prošle godine, uključujući i revolucionarni "974" stadion, poznat i kao stadion "od kontejnera". Za Nacionalni stadion Srbije plan je da bude izgrađen u kružnom obliku, da ima kapacitet od 52.000 gledalaca i da ima fasadu na četiri prstena, na kojima će biti zelene, "baštenske" površine.

