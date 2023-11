Savo Milošević otkrio sigurna imena za mart: "Ubijeđen sam da možemo napraviti rezultat za EURO"

Čini se kako selektor "zmajeva" Savo Milošević zna većinu fudbalera koji će dobiti poziv u martu.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalska reprezentacija BiH doživjela je poraz u posljednjoj utakmici kvalifikacija za odlazak na EURO 2024. Zmajevi su na Bilinom polju pružili dobar otpor Slovačkoj, ali nakon isključenja Renata Gojkovića, gosti su uspjeli postići pogodak i slaviti sa 2:1.

Selektor Savo Milošević na pres konferenciji nakon meča, najprije je prokomentarisao skandiranje sa tribina „Savo odlazi“.

„Bilo je mnogo pogrešnih sudijskih odluka u sve tri utakmice, ali nisam od ljudi koji će se pozivati na to. Što se tiče skandiranja navijača (Savo odlazi), nemam komentar. Ko dođe na stadion ima pravo da viče šta hoće.”

Za razliku od katastrofalne partije „zmajeva“ u Luksemburgu, Savo Milošević je sinoć bio puno zadovoljniji, posebice trkom.

„Trka je danas bila mnogo bolja. Igrali smo protiv dosta dobrog tima i nismo im dozvolili mnogo, to ne može bez ozbiljne trke. Bitan je intenzitet trke. Bolje smo trčali u mnogo više duela i mnogo više duela smo osvajali. To je jedini način da budete bar ravnopravni s protivnikom. Sigurno je to bilo mnogo bolje nego prije tri dana. To je put, dosta toga ćemo trebati. Vjerujem iskreno, kada bude kompletna reprezentacija, da ćemo imati više kvaliteta na samom terenu, ali ovo se podrazumijeva i mora. Taj neki odnos koji treba da imamo i spremnost na žrtvu su bili na visokom nivou”, istakao je Milošević.

Nakon toga Milošević je govorio o igračima na koje će računati za baraž koji se igra u martu.

„Rahmanović se dokazao prošli put i on će biti u spisku za mart. Njegov odnos je fenomenalan i obezbijedio je mjesto. Plan je bio da uđe i večeras, ali nismo bili u situaciju zbog nepredviđenih okolnosti. Tahirović je jedan od pet koji imaju dva žuta kartona. Da je dobio treći, ne bi mogao igrati u baražu. Što se tiče Bašića, možemo svi biti zadovoljni. Na debiju odigrati ovako je zaista za svaku pohvalu. Nije lako debitovati protiv ozbiljne ekipe. Trebamo svi biti zadovoljni. Mujakić ima neke limite u tehnici i taktici, ali njegov odnos je takav da je on ratnik i na njega ću sigurno računati u martu. Momak je ove dvije utakmice tako odradio da ne postoji riječ kojom mu možete uputiti kritiku“, rekao je on pa dodao:

„Poslije ovih utakmica i svega onog što sam vidio od svih igrača sa kojima raspolažemo, apsolutno sam ubijeđen da možemo napraviti igru i rezultat koji nas može odvesti na Evropsko prvenstvo. Ne mogu garantovati, ali sam ubijeđen da ćemo imati šanse u baražu. Naravno, već sam pričao da ima detalja na kojima treba da radimo. Možemo ući u ravnopravnu borbu.“

Izvor: Promo/FS BiH

Nakon toga selektor je pomenuo još nekoliko imena među kojima i Anela Ahmedhodžića.

"Za baraž računam na Džeku, Pjanića, Kolašinca… Ne znam da li to trebam i govoriti. Sigurno računam i na Barišića, Šehića… Nadam se da sam napravio dogovor s Ahmedhodžićem, planiram otići do Engleske, nadam se da ćemo moći računati i na njega. Rekao sam i nekidan da su neki momci bez obzira na rezultat protiv Luksemburga pokazali da se na njih može računati. Tabaković je pokazao… Jasno se vidjelo ko je želio da se žrtvuje. Pomenuću i Hajradinovića u obje utakmice. Ima momaka koji su zaista pokazali da se na njih može računati”, zaključio je Savo Milošević, a prenosi Reprezentacija.ba

Podsjećamo, "zmajevi" su kvalifikacije završili na petom mjestu, ali će svoju borbu za EURO voditi u baražu koji se igra u martu.