Selektor Milošević nakon meča sa Slovacima: "Neke stvari su mi sada jasnije, večeras je osjećaj potpuno drugačiji"

Savo Milošević govorio je nakon meča sa Slovačkom.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Porazom od reprezentacije Slovačke, "zmajevi" su neuspješno okončali još jedne kvalifikacije. Za razliku od katastrofalnog poraza u Luksemburgu od prije nekoliko dana, stvari na terenu su večera izgledale puno bolje. Svjestan je toga i Savo Milošević čija ekipa je večeras igrala pola sata sa igračem manje, nakon što je isključen Renato Gojković.

„Žao mi je momaka, ali je osjećaj potpuno drugačiji nakon ove utakmice. Nema šta da zamjerim momcima koji su bili na terenu, čak i kad smo ostali sa 10 igrača i tad smo u par navrata došli do portivničkog gola, al i odbranili se. Mislim da možemo biti zadovoljni sa onim što su momci pružili, rezultat je takav kakav jest. Nekako je sve bilo protiv nas u posljednjim utakmicama, ali barem večeras nemamo za čim da žalimo, započeo je Milošević.

Selektor je u nekoliko navrata rekao kako taktička zrelost mora biti najbitnija u igri našeg tima, a čini se da su fudbaleri večeras ispoštovali njegove planove.

„Taktički sve što smo se dogovorili, momci su se trudili da ispoštuj. Naravno ne postoji perfektna utakmica, ali vidjela se ideja od prvog do posljednjeg minuta pa čak i više od toga, pogotovo kada smo ostali sa igračem manje. Mislim da smo u svim fazama igre djelovali bolje“, rekao je Milošević.

Debi za nacionalni tim večeras je upisao mladi Ivan Bašić, kojeg je selektor propisno nahvalio nakon meča.

„Danas je Bašić debitovao, to nije lako. Prvi put na terenu i izdržao je gotovo cijelu utakmica u jednom ozbiljnom ritmu i to se nije osjetilo na igru tima. Mislim da smo dobili još jednog igrača, što je jako bitno za baraž. Ima danas dosta više pozitivnih stvari, ne bih da hvalim pretjerano, ali pokušavam da budem realan“, dodao je Milošević.

Kada je u pitanju igrački kada za utakmice baraža, Milošević je poručio kako su mu stvari sada mnogo jasnije.

„Teren mora i može biti jedino mjerilo. Neke stvari su mi mnogo jasnije sada. Igrali smo bez ključnih igrača i to se praktično nije osjetilo. Još neki igrači pored Bašića su me pozitivno iznenadili. Mislim da su i momci na terenu vidjeli da mogu. To je najbitnije sada. Ima vjere, vjerovali su u sebe i svoje mogućnosti protiv jedne ozbiljne ekipe“, rekao je Milošević

Selektor je za kraj još jednom ponovio kako se nada da su stvari sa Anelom Ahmedhodžićem izglađene te da će moći na njega računati u baražu. Pored toga najavio je posjetu većini reprezentativaca BiH kako bi im predstavio plan za baraž.