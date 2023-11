Miralem Pjanić otkrio protiv koga je mrzio da igra: Tukao me stalno...

Vezni igrače reprezentacije Bosne i Hercegovine otkrio je protiv kojeg fudbalera je mrzio da igra.

Izvor: EPA/ANDREA DI MARCO

Miralejm Pjanić, član Šardže iz UAE, istakao je da je dok je branio boje Rome najviše mrzio da igra protiv Đorđa Kjelinija, ali je dodao da je zavolio reprezentativca Italije kad mu je postao saigrač u Juventusu.

"Mrzio sam igrati protiv Kjelinija, a onda sam ga zavolio u Juventusu. Nevjerovatan je momak, fantastičan saigrač, a o igračkim kvalitetama ne trebam govoriti", rekao je Pjanić i dodao:

Izvor: Shutterstock

"Kada sam igrao protiv njega, tukao me stalno. Smiješna stvar je to što vas istuče i onda se pretvara da vam nije ništa uradio i krene se izvinjavati. Poljubi protivnika kako mu sudija ne bi dao žuti karton, bio je pametan, a imati ga na svojoj strani me učinilo znatno mirnijim".

Pjanić je tokom karijere igrao za Mec, Lion, Romu, pa Juventus od 2016. do 2020. godine kada je igrao sa Kjelinijem, da bi potom igrao i sa Lionelom Mesijem jednu sezonu u Barseloni. Prije odlaska u Šardžu, nastupao je za Bešiktaš na pozajmici.