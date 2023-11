Sloga dočekuje Zvijezdu 09: Želimo da im se revanširamo za poraz!

"Vjerujem u svoje igrače da će dati sve od sebe da nastavimo tu našu pobjedonosnu seriju na domaćem terenu", rekao je trener Sloge Meridian, Vlado Jagodić pred duel sa Zvijezdom 09.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga Doboj u nedjelju od 13 časova u Modriči će dočekati Zvijezdu 09 u meču 15. kola Premijer lige BIH.

Trener Dobojlija Vlado Jagodić ne bježi od uloge favorita protiv „fenjeraša“ koji je u dosadašnjih 14 kola sakupio svega pet bodova. Tri od tih pet bodova Zvijezda 09 je osvojila upravo protiv Sloge, pa sada Jagodić i njegova ekipa žele da im se revanširaju.

"Imamo još četiri kola do kraja ,mislim da naš položaj na tabeli u ovom trenutku daje nam za pravo, a ujedno pomalo bi moglo da optereti one neiskusne igrače, a to je da u ovoj utakmici mi moramo preuzeti odgovornost. Međutim, mislim nam da smo dovoljno zreli i iskusni, da znamo je Zvijezda jedinu pobjedu stvarila protiv nas, tu tražimo neki dodatni stimulans da im se revanširamo", poručio je Jagodić i dodao da Zvijezda nezasluženo zauzima posljednje mjesto na tabeli.

"Mislim da su zaslužili više po igrama, ali plaćaju danak. To je opet priča o njihovim problemima, ali ima mnogo utakmica gdje nisu zaslužili da izgube i to mora biti za nas velika opomena. Ali rekao sam, jedinu pobjedu imaju protiv nas u toj 87. minuti i mi tu tražimo šansu da se revanširamo".

Sloga Meridian u dosadašnjih šest domaćih utakmica ima šest pobjeda i taj maksimalni učinak želi da zadrži i nakon nedjeljne utakmice.

"Mislim da naše igre na domaćem terenu nam jednostavno daju za pravo da se tako razmišlja, jer do sada imamo stopostotni učinak, želimo ga nastaviti".

Jagodić je rekao da uslovi za igru neće biti idealni, ali da vjeruje u svoju ekipu i dobar rezultat.

"Očekuje nas težak teren, jer Modriča igra danas u 13 sati svoju prvenstvenu utakmicu, samo 48 sati između dvije utakmice što je malo da bi se oporavio teren u ovakvim uslovima.Međutim, evo, danas ne pada kiša, nadam se da neće ni sutra padati pa da se bar malo to sanira i nećemo, jednostavno, nemamo pravo da razmišljamo o tome da li će teren biti uslovan ili neće. Ako igrači pretoče svoje iskustvo, htijenje, zalaganje koje su imali ranije, onda teško ko da nam može parirati. Vjerujem u svoje igrače da će dati sve od sebe da nastavimo tu našu pobjedonosnu seriju na domaćem terenu. Nova tri boda daju nam potpunu stabilnost pred tri posljednja kola", poručio je Jagodić.