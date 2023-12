Doktor poručio: "Zabranite Gudelju da se bavi sportom"

Doktor Miljko Ristić pričao je o Dragiši Gudelju i srčanim problemima.

Dragiša Gudelj (26) kolabirao je na terenu drugi put u razmaku od samo nekoliko meseci. Prvi put u martu, kada su ga lekari oživljavali na terenu, pa onda prije nekoliko dana kada se na kratko onesvijestio usred meča. Povodom toga oglasio se i doktor Miljko Ristić. Specijalista kardiohirurgije smatra da bratu Nemanje Gudelja treba zabraniti da se bavi sportom i da treba da uradi mnogo detaljnije preglede.

"Vidio sam šta se desilo u Španiji, nemili događaji na mečevima uglavnom su ispraćeni, jer je to popularan sport. Kao predsjednik ljekarske komisije FSS pratio sam fudbalere, učestvovao na seminarima UEFA i FIFA i u 90 odsto slučajeva gdje se igrač sruši na terenu, razlog je to što nema kompetentnog kardiološkog pregleda ljekara, mora da postoji adekvatan pregled specijaliste", rekao je Ristić za "Kurir".

Objašnjava šta Dragiša mora da uradi.

"Nije dovoljan običan EKG, to je traka od pola minuta koja prati rad srca. Postoje uređaji koji prate rad srca 24 časa, postoje čak i uređaji koji se nose sedam dana i tu nema nikakvih problema, čovjek normlano funkcioniše dok ga nosi, a taj aparat prati sve, da li ima aritmija, da li ima dužih pauza između otkucaja srca itd. Nakon toga elektrofiziolog i treba da da svoje mišljenje i tek tada igrač može da igra, ne znači da će se tada isključiti mogućnost da igrač dobije srčanu manu, ali sigurno da će ovo biti mnogo sigurnija i bezbjednija opcija."

Njegov savjet za srpskog fudbalera je da prestane da se bavi sportom.

"Ukoliko su i pitanju urođene srčane mane, one se manifestuju mnogo ranije,tako da mislim da to nije urođeno. Njemu bi trebalo trajno zabraniti da se bavi sportom, trebalo je to uraditi odmah nakon prvog događaja, očigledno je to propust ljekara, trebalo je da nosi pomenuti uređaj i da nakon toga čitav konzilijum doktora i elektrofiziloga da svoje mišljenje", zaključio je Ristić koji je obavio preko 15.000 operacija na otvorenom srcu.