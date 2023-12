Igor Duljaj: Ko stoji iza mene? Oni koji iskreno vole Partizan i ovaj sport!

Trener Partizana imao emotivno obraćanje posle poraza na gostovanju Radničkom u Nišu.

Partizan je izgubio na gostovanju Radničkom u Nišu i sada zauzima drugu poziciju na tabeli, sa istim brojem bodova kao Crvena zvezda (43), uz lošiju gol razliku. Poslije meča u Nišu, gde je domaćin preokretom osvojio sva tri boda, trener crno-bijelih Igor Duljaj govorio je na konferenciji za novinare i rekao da su mnogi očekivali da njegov tim ne bude ni prvi, ni drugi, već od petog do sedmog mjesta.

"Radnički je pobijedio i to je ono što se pamti, ostalo će se već koliko sutra zaboraviti. Radnički je imao veliku želju da ostvari pobjedu, čestitam kolegi Đorđeviću na tome, bili su energični kao i moj tim. Mislim da smo kontrolisali utakmicu, ritam, postigli gol, a poslije toga se desilo što se desilo i uvijek je moj stav da neću suđenje da komentarišem. Moramo da se okrenemo sljedećoj utakmici. Atmosfera je bila odlična i pohvale za sve koji su došli da bodre svoj tim", rekao je poslije meča Duljaj.

Upitan za činjenicu da Partizan više nije prvi, a da je donedavno imao šest bodova prednosti, trener crno-bijelih je rekao: "Svi dobro znate šta su nam predviđali kad smo krenuli, da su nam i iz mog kluba predviđali da ćemo biti peti, šesti, sedmi. To se nije dogodilo. Izuzetno je važno da smo ekipa, treneri na neki način sami i da nemamo podršku navijača. Kad ovako otvoreno govorim, pitaju me ko stoji iza mene. Stoje ljudi koji iskreno vole Partizan i iskreno vole ovaj sport, a među njih ubrajam i dosta navijača Zvezde koji me zaustavljaju na utakmici i žele da vide pravi, sportski fudbal. To ne umanjuje pobjedu Radničkog i čestitam mu još jednom".

Duljaj je bio upitan i za to što je djelovalo da je ekipa "prenervozna".

"Znate kako, veoma je teško i koliko god da pričamo sa igračima, ušli smo u meč gdje imate Ilića sa tri kartona, Belić takođe ima tri kartona. Da se ne lažemo, i mi znamo koliko njih ima kartone i na koga će ko da juri da se što prije dobije karton - opravdano ili neopravdano. Ako je sudija svirao žuti karton, onda je žuti i onda nema tu polemike. Onda su i igrači nervozni, ako se u nekom datom trenutku učinilo da nešto nije kako bi trebalo. A, ponavljam, moj stav je da ne komentarišem suđenje, i oni mogu da pogriješe, svi smo mi ljudi, ali ću uvijek da ističem sportsku priču i uvijek želim da bude pošteno", poručio je on.

Partizan će u sljedećem kolu u subotu od 18.30 časova igrati protiv Radničkog 1923 u Humskoj, a sljedeće srijede će takođe u svom domu igrati protiv Crvene zvezde, na oproštaju od jesenjeg dijela sezone.

