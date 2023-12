Mihina kćerka objavila snimke koje do sada niko nije vidio!

Siniša Mihajlović preminuo je prošle godine, a njegova kćerka objavila je nove snimke...

Izvor: Instagram/screenshot/VickyMiha

Siniša Mihajlović preminuo je na današnji dan prošle godine. U 53. godini izgubio je bitku sa leukemijom. Tužne vijesti tada su potresle cijeli svijet, a na godišnjicu smrti mnogi objavljuju dirljive poruke. Među njima je i njegova ćerka Viktorija.

Ona je na Instagramu postavila dva snimka koja do sada ljudi nisu mogli da vide. Uz to je napisala i srceparajuću poruku. "Danas je godinu dana od kako si postao nevidljiv tata. Da li si vidio da su mi ostala tri ispita do diplomiranja? Da svaki dan idem na posao sa strašću i posvećenoću. Da, istina je, još uvijek mi je soba neuredna i da još uvijek koristim previše psovki. Ponekad se moj bokal polomi, kao što si ti znao da kažeš, ali se nadam da si ponosan na mene, bar upola koliko sam ja ponosna na tebe", poručila je ona.

Zatim se još jednom obratila Mihi. "Sada ću prestati da pišem, samo ti znaš šta smo govorili jedno drugom svakog dana. Tata, hvala ti. Nema takvih ljudi na svijetu, to što sam te imala kao oca je moja najveća sreća", napisala je Viktorija.

Prije nje se na društvenim mrežama oglasila i Arijana Mihajlović, udovica legendarnog srpskog fudbalera. "Nikada nije bila samo ljubav. Bio je tu zagrljaj koji mi je rekao - nemoj da se plašiš. Godinu dana bez tebe. Nedostaješ mi", poručila je Arijana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!