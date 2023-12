Miha o igranju za Romu: Miljenik sam predsjednika kluba! Pokloni mi BMW i Korsu, a ja kupim Mercedes...

Dok je igrao za ekipu Rome, Siniša Mihajlović je bio obožavan u Rimu. Kasnije se to ponovilo kada je bio član Lacija.

Siniša Mihajlović je sa Crvenom zvezdom osvojio Kup evropskih šampiona u Bariju i Interkontinentalni kup u Tokiju, a zatim se kao jedna od najvećih zvijezda jugoslovenskog fudbala preselio u Italiju. Nakon velikih uspjeha sa Zvezdom, u transferu teškom oko šest miliona američkih dolara, postao je novi fudbaler Rome koju je u tom trenutku preuzeo Vujadin Boškov.

Već u tim godinama Mihajlović je imao dobru reputaciju u evropskim okvirima, pa su ga navijači Rome dočekali kao jedno od najvećih pojačanja u klupskoj istoriji - majstor za prekide, borbeni univerzalac i rođeni šampion trebalo je da podigne ekipu na svim nivoima i donese nešto novo. Zbog toga su mu pjevali već tokom prve godine u klubu, a Mihini prijatelji šalili su se kako je u Rimu popularniji od pape.

"Pa dobro, to oni iz silne ljubavi prema meni, što je ipak dosta neozbiljno... Ali, neka, neki put i laž prija jer je iz srca, dobronamjerna, šarmantna i lijepa dosjetka mojih prijatelja. Inače, da ne bih ispao skroz neskroman moram da 'priznam' da je već u nekoliko navrata cijeli stadion skandirao moje ime. To je naročito bilo gromoglasno protiv Atalante kada sam dao gol iz slobodnjaka sa trideset i više metara, a namjestio dva gola Kaniđi i Riciteliju. Uz gromoglasno 'Miha, Miha!' napustio sam stadion", otkrio je tadašnji fudbaler Rome za "RTV reviju" i ispričao šta mu najviše nedostaje: "Slobodno vrijeme! Gotovo ga i nemam, tako da sve ove blagodeti koje mi je Bog dao nijednim malim dijelom ne mogu da koristim. Treniram dva puta dnevno, poslije prvog treninga idem na ručak, pa popodnevni odmor, pa opet trening i tako svaki dan do utakmice. Onda hotel, avion, utakmica, pa sve nanovo. Kao na traci."

Mihajlović je vodio Srbiju tokom 2012. i 2013. godine.

Borbeni fudbaler napustio je Crvenu zvezdu u ljeto 1992. godine i preselio se u Italiju, koja će kasnije postati njegov drugi dom - proveo je u njoj veliki dio igračke i ogroman dio trenerske karijere, a jezik je počeo da uči čim je stigao. Kasnije mu je bio neophodan, a na početku mu je bilo važno što su ga saigrači i ljudi u klubu fantastično prihvatili.

"Polako sam se navikao na 'vječni grad', koji je za mene najljepši grad na svijetu. Rim je zaista božanstven! Djelimično sam savladao i italijanski jezik koji i dalje intenzivno učim uzimajući časove tri puta nedjeljno. Ukratko, zaista bih bio neskroman kada bih se na bilo šta požalio. Za sada je sve kao u bajci. Saigrači su me primili sjajno i osjećam se kao da sa tim momcima igram godinama. Najviše sam u društvu, poslije utakmice, sa Kaniđom i Vaninijem. Miljenik sam i predsjednika kluba gospodina Karapika, poklonio mi je čak dva automobila: najnoviji BMW i Korsu, a da ne bi ispalo da sam čekao da mi on pokloni auto kako bih se šepurio Rimom, ja sam za svoju lovu kupio najnoviji Mercedes. Tako da sada imam pravu malu kolekciju luksuznih automobila. Kažem ti, sve je kao u bajci...", ispričao je Mihajlović.

Ipak, to nije potrajalo. Godinama kasnije, u jednoj od svojih ispovijesti, Siniša Mihajlović je otkrio da su mu dvije godine u Romi bile najgore u karijeri. Vujadin Boškov je napustio klub nakon prve sezone, a u Mihajlović se u drugoj u potpunosti preselio na mjesto lijevog beka. Roma nije blistala - završila je na sedmom mjestu u prvenstvu i ostala bez Evrope, što je i njemu bio jasan znak da treba da promijeni sredinu.

Vidi opis Miha o igranju za Romu: Miljenik sam predsjednika kluba! Pokloni mi BMW i Korsu, a ja kupim Mercedes... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ Maurizio Borsari/AFLO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/SOPA Images Limited/Alamy Live News/MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/LM/Michele Nucci Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/Alfredo Falcone / LaPresse Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Twitter/screenshot/FrancescoLivo_ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Tada se u njegovom životu pojavio čovjek koji je veoma zaslužan za dugotrajnu karijeru u italijanskom fudbalu. Švedski menadžer Sven-Goran Erikson odveo ga je u Sampdoriju, a nakon četiri godine i u Lacio. Temperamentni Siniša Mihajlović tako se 1998. godine vratio u Rim, grad koji je obožavao i tokom igranja za Romu. I ovog puta bio je miljenik navijača, koji su imali čak i koreografiju posvećenu Arkanu, Mihinom prijatelju.

Sa sportske strane bilo je daleko uspješnije. Prije nego što se preselio u Inter, da tamo završi karijeru, Siniša Mihajlović je sa Lacijom osvojio sedam trofeja - Seriju A, dva Kupa Italije, dva Superkupa Italije, Kup UEFA i Superkup Evrope. Tad je možda stvarno bio poštovaniji od pape!

