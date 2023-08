"Ja ulazim, a Miha go!" Hit priča Aleksandra Mitrovića: Gdje si, mali? 'Ajde šutni penal Hrvatima!

Siniša Mihajlović je zaista znao kako da unese samopouzdanje u tim, a o tome je sada pričao Aleksandar Mitrović.

Izvor: YouTube/screenshot/ALESTO

Aleksandar Mitrović je sada najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije, a za njegov početak u reprezentaciji Srbije zaslužan je Siniša Mihajlović. Dok je on bio selektor Srbije korpulentni napadač iz Smedereva je dobio prvi poziv za nacionalni tim i to protiv Belgije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Već na trećem meču protiv Hrvatske dao je prvi gol, a sada se prisjetio kako je tekla njegova saradnja sa Mihom.

Tada još uvijek jako mladi Mitrović igrao je za Anderleht, a kada je dobio poziv od Mihajlovića bio je u čudu. Ništa mu nije bilo jasno ni kada se tadašnji selektor pred njim pojavio samo sa peškirom oko struka!

"Sjećam se kao juče da je bilo. Mene je Miha zvao još prije prve utakmice u Zagrebu da dođem da se vidimo. Nisam znao što me zove. Nikad to neću da zaboravim, kao da sam pao s neba, vidim Kolarova, Ivanovića… Ulazim u hodnik, a cijeli hodnik miriše na parfem, Miha stoji istuširan i kaže: ‘O, gdje si, mali Mitroviću’. Ono, ulazim ja, a selektor go. Neprijatno mi je, ne znam gdje da gledam. ‘Gdje si, mali Mitroviću, sviđa mi se kako igraš, možeš uskoro da očekuješ poziv’", rekao je u podkastu "Alesto" kod Aleksandra Stojanovića špic Fulama.

Kada je ušao u igru, odmah je osjetio koliko selektor vjeruje u njega i poslije toga je sve bilo lakše. Čekali smo da Slavoljub Muslin preuzme nacionalni tim kako bi Mitrović počeo da redovno rešeta, ali je ipak ostalo upamćeno da je Miha imao dovoljno vjere da Mitrovića prvi put stavi u tim.

"Ja presrećan. Nisam očekivao da ću da igram, a on me uvede. Pita me i da li šutiram penale. ‘Kod mene napadači šutiraju penale.' On je toliko bio pozitivan, nije imao strah, pun samopouzdanja. Počinje utakmica, ja ono moje na krv i nož. Kod gola, udaram je glavom, ona zakači rame i ode u mrežu. Završila se utakmica, sjedim kod kuće i razmišljam da li je moguće da sam dao gol Hrvatskoj, da sam igrao sa Kolarovim, Banetom… Pa još potpisao za Anderleht. Sve se brzo izdešavalo. Nevjerovatno", istakao je Mitrović.

