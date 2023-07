Ovo je fotografija u koju je pucao Sinišin drug Hrvat! "Stipe mi je priznao da je zapalio kuću mojih roditelja!"

U Beogradu je otvorena izložba eksponata iz života Siniše Mihajlovića.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

U Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu organizovana je izložba slavnim fudbalerima Siniši Mihajloviću i Paolu Rosiju koji su preminuli tokom 2022. godine. Posjetioci će sve do 3. biti u prilici da vide brojne eksponate iz života dvojice čuvenih fudbalera, a posebnu pažnju privukla je uramljena fotografija Siniše Mihajlovića koja ima rupu od metka.

Malo upućeniji u život pokojnog fudbalera znaju da je rupa nastala tokom ratova devedesetih kada je Stipe, najbolji drug Siniše Mihajlovića, pucao u ovu fotografiju. "Jedan od najboljih prijatelja Siniše je pucao u njegovu fotografiju u njegovoj kući u Borovu, u Hrvatskoj, u mjestu gdje je rođen. Poslije toga, porodica Siniše napušta kuću i bježi u Beograd 1991. godine. Do kraja rata je 200.000 Srba protjerano iz Hrvatske", stoji u opisu ovog eksponata.

Kao što je poznato, Mihajlović je iz Borova Sela kod Vukovara, a pomenuti Stipe je upao u kuću njegovih roditelja i istjerao ih iz nje, zaprijetivši pucanjem u fotografiju. Godinama kasnije, Mihajlović se sreo sa njim u Zagrebu gdje mu je objašnjeno da je to učinjeno kako bi ih spasio i molio je za oproštaj.

"Pod mojim pritiskom, roditelji su spakovali najnužnije stvari i doselili se u Beograd. Priključio nam se i brat Dražen. Poslije je do nas stigla vijest da je naša kuća u Borovu minirana i da je neko ispalio metak u moju sliku na zidu. U tom groznom činu bilo je određene simbolike, poruka je bila više nego jasna. Ko je mogao da baci bombu na našu kuću? Ko je i zašto pucao u moju i Draženovu sliku? Ta pitanja su me proganjala dok napokon nisam saznao istinu. To je učinio Stipe, jedan od mojih najboljih drugova iz djetinjstva, kojeg sam doživljavao kao brata. Vidjeli smo se 2000. godine u Zagrebu. Došao je u hotel i pitao me da li sve znam. Priznao mi je da je zapalio kuću, ali i spasio moje roditelje. Oprostio sam mu", stoji u autobiografiji srpskog fudbalera i trenera koji je u decembru izgubio bitku sa leukemijom.

