Hadžibegić: Radovan Karadžić sa nama radio seanse!

Proslavljeni bh. fudbaler Faruk Hadžibegić govorio o promašenom penalu na Mundijalu 1990. u Italiji i saradnji sa Radovanom Karadžićem.

Izvor: EPA/Manuel De Almeida

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i bivši selektor BIH Faruk Hadžibegić u intervjuu za Večernji list govorio je o najznačajnijim trenucima svoja karijere među kojima je i Svjetsko prvenstvo 1990. godine u Italiji.

Jugoslavija je tada eliminisana u četvrtfinalu od Argentine nakon penala, a Hadžibegić je bio jedan od reprezentativaca koji nisu realizovali jedanaesterac.

Na pitanje da li bi sada drugačije izveo taj penal, odgovorio je:

„Vjerovatno ne bih... Taj šut je stvarno bio dobar, ali je Goikočea sjajno odbranio. Šutirao sam mnogo jedanaesteraca u životu i malo sam ih promašio. Što se tiče tih jedanaesteraca protiv Argentine, samo su se trojica igrača javila da žele da šutiraju – Stojković, Brnović i ja. I sva trojica smo promašili“.

On se prisjetio i saradnje sa Radovanom Karadžićem, bivšim predsjednikom Republike Srpske, koji je prije rata kao psiholog radio u Fudbalskom klubu Sarajevu, za koje je Hadžibegić igrao do 1985. godine, prije nego što je prešao u Betis.

"Karadžića je predsgednik Sarajeva Svetozar Vujović angažovao da kao psihijatar sa nama fudbalerima radi seanse kako bi nas kao – motivisao. Upravo je on stalno govorio o partiji, Titu, Sutjesci, Neretvi, a jedna od seansi bila je s Titovim psom Reksom, poslije nazvanim Luksom, koji je spasio maršala na Tjentištu kad je pala bomba u blizini Vrhovnog štaba. Dok bi Karadžić to pričao, mi igrači smo morali da zaspimo u dvorani, a kako nam se žurilo da poslije igramo karte, uvijek bi neko on nas poslije nekoliko minuta zalajao. 'Dobro, Reks se probudio, seansa je uspjela, igrači su se probudili iz hipnoze', rekao bi Karadžić", naveo je Hadžibegić.