Delegacija Borca u posjeti Tehničkoj školi: "Obrazovanje i sport moraju da idu jedno uz drugo"

Delegacija FK Borac posjetila je srednjoškolce Tehničke škole.

Izvor: MONDO

Delegacija FK Borac posjetila je srednjoškolce Tehničke škole, najveće obrazovne ustanove u Republici Srpskoj, a tom prilikom Srđan Grahovac, kapiten Borca i Oliver Jandrić, sportski direktor kluba iz prve ruke su mogli čuti da se u čuvenoj „metalskoj“ s pažnjom prate svi Borčevi rezultati.

Srđan se dolaskom u školsku salu prisjetio i dana kada je, baš na tom, mjestu trenirao košarku, a ujedno se vratio i svoje srednjoškolske dane koje proveo u Ekonomskoj školi. Za sve pristune đake imao je jasnu poruku, da škola i obrazovanje treba da idu rame uz rame sa sportom.

„Drago mi je da rukovodstvo škole ima razumijevanje za sve đake koji se bave sportom i što je prepoznalo važnost bavljenja sporta, te da im pruža veliku podršku. Nije lako uvijek uskladiti sportske i školske aktivnosti. Znam to najbolje iz svog iskustva. Ja sam u trećem razredu Ekonomske škole već zakoračio u prvi tim FK Borac, ali sam tada dobio veliku podršku tadašnjeg direktora Predraga Damjanovića i kompletnog rukovodstva, koje je imalo razumijevanja, i za izostanke, i za priliku da nadoknadim nastavu. To mi je dosta pomoglo da uskladim i fudbalske i školske aktivnosti. Zahvaljući njima nisam došao u situciju da moje obrazovanje trpi zbog fudbala ili obrnuto. Obrazovanje i sport mogu i moraju da idu jedno uz drugo i važno je da to naši đaci znaju. Danas smo se fino smo družili i drago mi je što su mnogi đaci Tehničke škole redovni na našim utakmicama. Nadam se da ćemo imati prilike da se družimo i dalje, ne samo na utakmicama, nego i van njih“ rekao je Srđan Grahovac, kapiten FK Borac.

Sa oko 1500 đaka koji pohađaju nastavu Tehnička škola je najveća obrazovna ustanova u Republici Srpskoj, a među njima je veliii broj sportista, najviše fudbalera.

„Slažem se da škola uvijek treba da bude broj jedan, ali sam i mišljenja da sport i škola ravnopravno mogu da dijele prvo mjesto. Sport je, takođe, veoma dobra škola i može da vas nauči stvarima koje ne možete da naučite samo u klupama. Zbog svega toga imamo veliko razumijevanje za sve naše đake koji se bave sportom.“ rekao je Vladimir Kuvalja, direktor Tehničke škole.

Odgovarajući na pitanja učenika o uspjesima u ovoj sezoni, kapiten Grahovac je rekao da svjestan da sve urađeno tokom fudbalske jeseni mora da se potvrdi na prolljeće.

„U odličnom smo raspoloženju otišli na zimsku pauzu koju ćemo iskoristiti da se odmorimo i provedemo vrijeme sa našim porodicama. Uradili smo veliki posao za ovih šest mjeseci, ne samo na terenu, nego i van njega, ali smo itekako svjesni da smo tek na pola puta. Nakon povratka sa pauze obaveza svih nas je da nastavimo sa još jačim radom, da damo sve od sebe u nastavku sezone kako bi ostvarili sve zacrtane ciljeve i da sve podignemo na još veći nivo.“ rekao je Grahovac.