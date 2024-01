Nije mogao da poveže rečenicu, bilo je tužno! Potpuna propast poznatog fudbalera - tukli ga na ulici, otimali mu novac!

Bolno je ono što doživljava Pol Gaskojn i što osjete njegovi fanovi kada ga ugledaju bespomoćnog.

Nekadašnji as engleskog i svetskog fudbala, Pol Gaskojn (56) pronađen je "fizički i mentalno prebijen" poslije svađe sa dvije osobe ispred engleskog grada Bornmuta. Prema pisanju "Dejli mejla", on se raspravljao sa muškarcem i ženom, a pomogao mu je Teri Svinton (54) iz Londona, koji je stao jer je vidio svog idola u veoma teškom stanju.

Gaskojn, koji je širom svijeta poznat i po nadimku "Gaza", navodno je "jedva mogao da izgovori rečenicu" kada je pronađen ispred hotela. Navodno su muškarac i žena pokušali da mu uzmu novac, kada se pojavio Teri Svinton i pomogao bivšem fudbaleru, jednom od najboljih koje je Engleska imala.

Muškarac iz Londona takođe je bio gost hotela i izašao je na cigaretu kada je vidio šta se događa. Rekao je da nije vidio tuču, ali da su muškarac i žena pokušali da otmu Gaskojnu 10 funti koje mu je ponudio da se vrati kući.

"Sišao sam na cigaru tokom fudbala i odmah sam prepoznao ko je on. Moj je heroj, a kada sam ga ugledao, srce mi se slomilo, da budem iskren. U pitanju je čovjek određenih godina, svi znamo ko je on, odrasli smo uz njega. Dvoje oko njega pokušali su da mu uzmu novac. Kod sebe nisam imao ništa, već sam otišao do sobe, da mu ponudim nešto novca da uzme taksi i da se vrati kući. Kada sam mu prišao i pokušao da mu predam novac, muškarac i žena su pokušali to da uzmu, i rekao sam Gazi da uđe unutra."

Sa Gaskojnom je proveo 10 minuta. "Nije mogao da poveže rečenicu, bio je fizički i mentalno 'razbijen'. Pobrinuo sam se da mu njih dvoje ne uzmu ništa i vratio sam se gore da gledam fudbal. Kada sam sjeo pred TV, više mi utakmica nije bila bitna, niti sam mogao da se fokusiram. Samo sam mislio o Gazi. Ja sam 'stara škola'. Kada vidim nekoga u problemu, potrudim se da stigne kući dobro. Ispostavilo se da je u pitanju bio Pol Gaskojn."

Prema njegovim riječima, Gaskojn je prespavao u hotelu i sreli su se i jutro nakon incidenta. "Rekao sam mu 'Dobro jutro', pitao sam ga kako se osjeća. Jedva je mogao da poveže rečenicu. Kao neko ko je odrastao uz njega, slomilo mi je srce da ga vidim u takvom stanju."

Gaskojn je otvoreno govorio o svojim mentalnim problemom i o svom alkoholizmu. Svojevremeno je priznao da je čak platio 20.000 funti da mu ugrade implante u stomak, koji bi ga spriječili da pije. Čak sedam puta je bio na rehabilitaciji.

"Uradio sam to u Austrailiji, imao sam operaciju poslije koje imate 'pelete' u stomaku i učine da vam bude muka kada pijete ili kada pretjerate sa alkoholom. To znači da možete da popijete kriglu piva ili čašu vina i da se družite, ali ništa više od toga", govorio je Gaskojn.

Nažalost, svojevremeno jedan od najboljih igrača svijeta i vezista Njukasla, Totenhema, Lacija, Rendžersa, Midlzbroa i drugih timova ostaće među mlađim generacijama upamćen kao čovjek sa ogromnim zdravstvenim i svakim drugim problemima, a ne po tome šta je osamdesetih i devedesetih radio na terenu. U to vrijeme je za 10 godina u dresu reprezentacije Engleske odigrao 57 utakmica i postigao 10 golova.