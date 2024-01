Preminuo legendarni Brazilac - osvojio je četiri Svjetska prvenstva

Legendarni brazilski fudbaler Mario Zagalo preminuo je u 92. godini.

Mario Zagalo preminuo je u 92. godini. Legendarni brazilski fudbaler i trener otišao je u vječnost u petak, 5. januara, potvrdili su članovi njegove porodice. Oprostili su se u poruci od "posvećenog oca, divnog deke, divnog prijatelja i velikog pobjednika i sportiste".

On je jedini čovjek koji je četiri puta osvajao Svetsko prvenstvo u fudbalu, dva puta kao igrač, jednom kao selektor i jednom kao koordinator nacionalnog tima. Predvodio je "karioke" sa klupe na Mundijalu 1970. godine kada je na terenu bio čuveni Pele. U finalu je pala Italija (4:1), Pele je dao prvi gol na tom meču.

Kao igrač je podizao pehar na Svjetskom prvenstvu 1958. i 1964. godine, 1970. je bio selektor, a 1994. imao je ulogu koordinatora. Tada je selektor bio Karlos Alberto, a Dunga je bio kapiten. U sastavu su bili Ronaldo, Kafu, Romario, Bebeto, Tafarel... Interesantno je da je i te godine u finalu savladana Italija, doduše poslije penala, posljednji jedanaesterac tada je promašio Roberto Bađo.

"Opraštamo se od posvećenog oca, divnog deke, velikog profesionalca i sjajnog čovjeka. Bio je veliki idol, patriota, ostavio nam je zaveštanje puno uspjeha. Bogu smo zahvalni što smo proveli toliko vremena sa tobom i stvorili divne uspomene. Ostavio si nam sjajan primjer koji ćemo pratiti", piše u poruci porodice.

On je rođen 1931. godine i zanimljivo je da je maštao da postane pilot. Međutim, taj san mu je brzo raspršen pošto je imao probleme sa vidom. Odlučio je da se bavi računovodsvom, a fudbaler je postao sasvim slučajno. Igrao je fudbal u slobodno vrijeme sa lokalnim timom.

"Moj otac nije želio da budem fudbaler, nije mi to dozvoljavao. U to vrijeme nije to bila profesija koja je poštovana, društvo nije na to gledalo na lijep način. Zato je fudbal potpuno slučajno ušao u moj život", rekao je Zagalo u jednom intervjuu.

Inače, na jednoj od ranijih fotografija, nastaloj u novembru 2018. godine Zagalo se slikao i sa Novakom Đokovićem i Gustavom Kuertenom pred meč humanitarnog karaktera u Rio de Žaneiru.