"Terzić mi je rekao: Iskreno, bolje da odeš iz Zvezde" Bivši napadač prvi put progovorio: Probudio sam se i doživio šok

Nekadašnji napadač Crvene zvezde ispričao sve o odlasku iz kluba, na nagovor Zvezdana Terzića.

Crvena zvezda je prethodnih godina imala promašaje poput Kalife Kulibalija i Loija Dionija, ali i igrače koji su u napadu postali pravi ljubimci navijača. Iako su se u klubu zadržali kratko, fudbaleri poput Dijega Falćinelila ili Ohija Omoižuanfa lako su ušli u srca navijača crveno-bijelih, a visoki Norvežanin često sa mnogo emocija govori o boravku u Beogradu. Tako je bilo i sada, kada je Ohi dao intervju u kojem je detaljno pričao o Zvezdanu Terziću, Dejanu Stankoviću, Milošu Milojeviću, Crvenoj zvezdi...

Napadač Brondbija imao je turbulentan period u Srbiji - od pravog osvježenja u crveno-bijelom dresu, preko "hlađenja" na klupi, pa do bolnog rastanka kada je Zvezdi bio potreban za derbi. Prije toga je od Zvezdana Terzića dobio jasnu poruku da treba da ode, a poslije toga od Dejana Stankovića da je možda pogriješio u vezi sa njim!

"Bilo je dosta teško igrati u Stankovićevom timu. Mislim da je zbog njegovog statusa i u Zvezdi i toga kakav je igrač bio, kao da je želio da se pokaže. Kao da je imao veliki pritisak na plećima koji je prenio i na igrače. Možda su nekada njegova očekivanja bila da igramo savršeno. Bio bi jako ljut kada bi neko pogriješio, a to ponekad može da bude loše za neke igrače. Jer nam daje nesigurnost da se ne usuđujemo da igramo našu igru, jer se bojimo da pogriješimo, jer će onda trener biti bijesan i kritikovati te", ispričao je Ohi za "RT Balkan" i dodao:

"Ali kad smo bili van terena, kada je mogao da se opusti, Dejan je bio sjajan tip. Duhovit. Nismo mogli mnogo da pričamo, tu je jezička barijera - on ne priča toliko engleski, ja ne pričam srpski ili italijanski. Volio bih da je neko od nas bolje govorio jezik ovog drugog, jer bismo onda mogli više da razgovaramo, da razumijem bolje šta očekuje od mene. Osjećao sam da smo često imali problem u komunikaciji - ja bih mislio da želi da nešto uradim na ovaj način, a on je zapravo želio da uradim na onaj. Nekada nismo bili na istoj talasnoj dužini. Ali veoma ga poštujem. Nisam imao nikakav problem sa njim, osim toga što nije želio da me stavlja u tim. Na kraju, on je trener, on bira tim i radi ono što misli da je najbolje, jer i on ima pritisak da mora da pobijedi na svakom meču."

Odnosi Dejana Stankovića i Ohija Omoižuanfa "pokvarili" su se tokom priprema u Sloveniji, kada je norveški napadač doživio povredu. U klubu su mislili da je lakše povrijeđen, on je osjećao bol i na narednom meču, pa se situacija pogoršala i morao je da pauzira. Sada mu se čini da je u tom periodu izgubio povjerenje i mjesto u timu - kao da je neko bio ljut zbog njegove povrede!

"Bili smo na pripremama u Sloveniji kada sam povrijedio list. Bilo je veliko istegnuće i doktor mi je rekao da misle da je samo grč i da mogu da igram. Na narednoj prijateljskoj sam igrao i bio sam na 40-50 odsto mogućnosti. Nije to bila loša utakmica, ali ni sjajna. I poslije meča je ta povreda postala još gora, a onda sam osjetio kao da sam sad ja kriv što sam povrijeđen. Osjetio sam da su u stručnom štabu ljuti na mene. Postajali su hladni i nisu sa mnom toliko razgovarali. Možda su mislili da ću biti duže povrijeđen nego što sam bio. Ne znam da li su zato doveli Pešića, a onda sam se vratio u tim brže nego što su očekivali. Odjednom, kad smo igrali ‘11 na 11’ i ako bismo imali igrača viška, mene bi izveli sa treninga. Nisam trenirao sa timom, poslali bi mene i Nemanju Motiku u teretanu. On je isto bio van tima. Trenirali bismo sa strane, tako je sve počelo. Onda me odjednom stave na klupu za utakmice. Bio sam iznenađen, jer nisam trenirao s ekipom. Obično kada igrač ne trenira s timom, ne stavljaš ga u sastav. Nisam igrao nijedan minut, ali sam svaki meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona bio na klupi", ispičao je Ohi.

Razgovor sa Terzićem

"Tada sam otišao da razgovaram sa Zvezdanom Terzićem. Rekao sam ‘Hej, samo bih da pitam šta se dešava, kakav je vaš plan za mene?’ Okej, razumijem, bio sam povrijeđen, doveli ste novog špica, ali ako mi bude dozvoljeno da se borim za svoje mjesto u timu, ja nemam problem s tim. Pokazaću vam da mogu da budem bolji i da mogu da budem prvi špic Zvezde. Želim to da vam dokažem, jako sam motivisan, samo moram da znam kakav je vaš plan, da li i dalje vjerujete u mene, da me želite ovdje.' Pogledao me je u oči i rekao ‘Ne, nema poente. Bolje je za tebe da odeš, iskreno. Nema svrhe boriti se.’ Praktično mi je rekao ‘ne želimo te ovdje.’ U tom trenutku osjetim da više nemam ja tu šta da uradim. Ništa što mogu da kažem. Kad igrač dođe i kaže da hoće da se bori i da se dokaže, obično bi mu rekli ‘Dobro, daćemo ti neki period da vidimo da li si u pravu i onda ćemo vidjeti’. Ali on mi je rekao ‘Ne, ne treba ništa da dokazuješ. Doveli smo Pešića, Pavkov i Ben su ispred tebe. Ti si sad četvrti-peti špic, bolje je za tebe da pronađeš novi klub’. Čak mi je i rekao ‘Imam jednog agenta, prijatelja, on može da ti pomogne da nađeš novi klub’. Dobro, dakle već ste imali na umu da idem, iako još uvijek niste pričali sa mnom. Ja sam bio taj koji je tražio da razgovaramo. Pričao sam poslije sa svojim menadžerom, da nema svrhe da ostajem", prisjetio se Ohi, koji je u Zvezdi postigao 12 golova na 24 utakmice.

Po njegovim riječima, obaveze u klubu nastavio je da ispunjava na najvišem nivou... "Dolazio sam na treninge, bio sam profesionalac, ali nisam trenirao sa timom. Nekad bih bio tu na zagrijavanju, pa bi me izveli i poslali u teretanu ili da treniram sa strane odvojeno. Ali bih poslije opet bio na klupi na svakom meču, iako nisam uopšte igrao. Bio sam strpljiv i pokušao da zadržim osmijeh na licu. Da se ne osjećam loše, iako mi je iznutra bilo jako teško, jer sam stvarno počinjao da volim taj klub, bio sam srećan u Srbiji. A onda iznenada, probudim se jednog dana i čitam da Dejan Stanković više nije trener. Za mene je to bio šok."

Stankovićeva poruka

Umjesto Dejana Stankovića u klub se vratio Miloš Milojević - srpski trener skandinavskih manira, po mentalitetu mnogo bliži Ohiju. Odmah su počeli saradnju koja je bila otvorenija i bolja, ali je već bilo prekasno! "Prvi trening sa Milojevićem, izgledalo je kao da sam u startnoj postavi! Trenirao sam, on mi je davao instrukcije kao da me želi tu i bio je dobar osjećaj. Pešić je tad imao i nekih problema, Pavkov je tada otišao u Saudijsku Arabiju. Odjednom nisu imali špica. Počeo sam prvu utakmicu kod Milojevića i dao sam gol. Otišao sam poslije meča da razgovaram s njim, jer sam znao da je Brondbi bio spreman da me dovede. Samo sam želio da posljednji put pitam šta da radim. Ovakvu poruku sam dobio od uprave kluba, ali zanima me da li vi želite da ostanem. Rekao mi je ‘Da je do mene, volio bih da ostaneš. Mislim da si odličan napadač i dobar momak. Ali uprava je već u procesu dovođenja novog napadača'", prepričava Ohi posljednje dane u Beogradu.

Ubrzo nakon utakmice protiv Javora, Zvezdi je slijedio novi derbi protiv Partizana. Ohi je već stigao na aerodrom, spreman da odleti za Dansku, kada je iz kluba dobio poruku da ne smije da putuje.

"Bio sam na putu za Dansku, a sve to se dešava dan-dva pred derbi sa Partizanom. Mislim da su željeli da igram protiv Partizana i onda da odem, jer je Pešić još imao nekih problema, a Kulibali nije bio spreman da igra i tek je stigao. Ali prelazni rok se završavao. Morao sam da odem. Sve je već bilo urađeno - klub je prihvatio ponudu Brondbija, ugovor je bio spreman. Ne znam da li su na kraju željeli da ostanem, ali ako jesu, već je bilo prekasno. I toliko puta sam ih pitao da li žele da ostanem. Svaki put je odgovor bio ‘Ne, nema poente.’ Tako da sam i u svojoj glavi već bio otišao. Razumijem i Milojevićev ugao - on je bio tek doveden i normalno je da mu nisu davali da donosi velike odluke tako brzo. Više nije bilo poente da ostajem", zaključio je Norvežanin.

Prilikom intervjua Ohi je demantovao spekulacije da je sa trenerom Dejanom Stankovićem imao svađu koja je dovela do problema. "Nikad nisam imao nikakav problem s njim. Bio je to više hladan odnos. Ali poslao sam mu poruku kad je otišao iz Zvezde. Rekao sam mu da mi je žao što stvari nisu na kraju dobro ispale ni po njega ni po mene, kao što smo možda željeli. Rekao sam mu da mislim da je sjajan tip i da je uradio dobar posao za Zvezdu, da sam iznenađen da odlazi, i da mu želim puno sreće. Odgovorio mi je ‘izvini, možda sam napravio grešku što nisi više igrao, ali to je fudbal, učiš iz svojih grešaka, nadam se da će ti ići dobro u karijeri u novom klubu i želim ti sve najbolje’. Od tada se nismo više čuli", zaključio je Omoižuanfo.