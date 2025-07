Bilbija nakon sinoćnje pobjede: "Pitali smo se kako ćemo izgledati, ali imamo lijepu prednost"

Nemanja Bilbija govorio je nakon dva gola protiv Virtusa.

Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Fudbaleri Zrinjskog ostvarili su sigurnu pobjedu na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. „Plemići“ su na gostovanju u San Marinu kod Virtusa slavili sa 2:0.

Mostarce je do trijumfa vodio dvostruki strijelac Nemanja Bilbija koji je zadovoljan svojom partijom, ali je još više zadovoljan igrom cijelog tima.

„Znali smo da smo veliki favoriti u ovoj utakmici. Isto tako, malo je bilo priprema i mi smo se pitali kako ćemo mi izgledati, međutim mislim da smo zasluženo pobjedili i imamo lijepu prednost pred revanš. Prije svega veoma sam zadovoljan. Međutim, kada ekipa ovako igra, nismo dopustili nijednu šansu ekipi Virtusa i na to mogu biti više ponosni“, rekao je Bilbija koji se nakon toga zahvalio navijačima:

„Dosta je prijatelja ovdje u publici, hvala im na tome, šta reći kada toliki put pređu i daju nam podršku tokom čitavih 90 minuta i ništa, vidimo se u Mostaru.“

Nakon 15 godina u Zrinjski se ovog ljeta vratio Mateo Sušić koji je sinoć zaigrao od prvog minuta.

„Prije utakmice smo rekli da smo izraziti favoriti, ali svaku utakmicu treba ući oprezno i shvatiti ozbiljno, jer bilo koji prvak države koji igra Ligu šampiona, bilo koje evropsko takmičenje je zaslužio to i ima neke svoje kvalitete. Na nama je bilo samo da kontrolišemo utakmicu, ne damo im nikakvog samopouzdanja da misle da mogu više nešto protiv nas. Mislim da smo to ispunili, pogotovo što smo zabili gol na vrijeme u prvom plovremenu, to nam je malo dalo oduška i onda smo došli od tog drugog gola i osigurali lijep rezultat za revanš“, rekao je Sušić.

On je tokom većeg dijela karijere igrao kao desni bek, dok se sinoć našao u ulozi štopera, Međutim, nije mu bio problem da se prilagodi.

„Pa nije ništa novo zadnjih godina, sam dosta igrao štopera tako da mi nije ništa novo što se toga tiče, a kada si defanzivac nije tu problem koja je pozicija lijevi, desni, bek, štoper, tako da nije problem prilagoditi“, dodao je Sušić.

Revanš utakmica zakazana je za 15. juli u Mostaru.