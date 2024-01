Otkucava sat u Crvenoj zvezdi, isplivalo novo ime! Buran finiš prelaznog roka na "Marakani"

FK Crvena zvezda užurbano radi. U Srbiji je prelazni rok u jeku i trajaće još sedmicama, ali se u najjačim ligama završava ili u srijedu ili u četvrtak.

Izvor: MN PRESS

U FK Crvena zvezda je veoma radno u završnici prelaznog roka! Dok se ekipa sprema na Kipru u tišini i u mečevima bez atraktivnih protivnika, u Ljutice Bogdana je veoma radno u kancelarijama i po svemu sudeći uskoro će biti ozvaničenja nekih transfera.

Prije svega, očekuje se dolazak mladog napadača Mladosti iz Lučana Uroša Sremčevića (17), koji će biti plaćen dva miliona evra, što će biti najskuplji transfer srpskog fudbala. Da je sve dogovoreno potvrdio je i prvi čovjek Lučanaca Nenad Milovanović, objasnivši da je je 90 odsto transfera utanačeno i da je ostalo da se još jednom pročitaju ugovori.

Sremčevićev dolazak značiće i izvjesni rastanak najboljeg napadača Crvene zvezde, takođe mladog Jovana Mijatovića (18). Poslije dugih pregovora, on će otići u Njujork, u klub u vlasništvu Siti grupe. Prema informacijama "Mozzart sporta", Mijatović će biti plaćen osam miliona evra, a iznos bi mogao da dostigne i 10 miliona evra, pod uslovom da budu ostvareni dogovoreni bonusi.

Takođe, "Kurir" je objavio da Zvezda dovodi još jedno kapitalno pojačanje, Seol Jong-Vua, desnog beka koji bi mogao da dođe kao zamjena za Kostu Nedeljkovića. Posrednik u pregovorima je vezista Zvezde Hvang-In Bom, koji neće napustiti Zvezdu ovog januara, iako je bilo nagađanja da bi Korejac mogao da ode pola godine nakon dolaska.

Korejac Seol Jong-Vu rođen je u Ulsanu (gdje i sada igra za istoimeni tim) u decembru 1998. godine, visok je 180 centimetara i odigrao je sedam utakmica za nacionalni tim Južne Koreje. Trenutna vrijednost na tržištu procenjena je na 1,4 miliona evra. Korejski mediji pisali su prethodnih sedmica o tome da je za njega bio zainteresovan i engleski premijerligaš Vest Hem.

Izvor: Seokyong Lee/Penta Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe, očekuje se i rasplet situacije sa domaćim mladim igračima koji nisu u prvom planu, Urošem Kabićem i Stefanom Mitrovićem... Uzbudljiv period na stadionu Crvene zvezde i posljednji dan prelaznog roka u Italiji (do 20 časova u srijedu), u Španiji (takođe večeras, ali do ponoći) i u Premijer ligi (1. februar u ponoć)... Podsjetimo, prelazni rok u Srbiji traje od 19. januara do 16. februara.