Iz Torina žestoko isprozivali reprezentativca Srbije: Radonjić je dobar momak, ali limitiran!

Nemanja Radonjić je očigledno razočarao čelnike Torina i sada se nadaju da mogu da ga prodaju.

Izvor: Profimedia/IMAGO

Ponovo je promijenio sredinu Nemanja Radonjić tokom zimskog prelaznog roka i Majorka mu je postala sedmi klub u seniorskoj karijeri sa samo 27 godina. Došao je u Španiju na pozajmicu iz Torina gde je imao neke odlične trenutke, ali i mnogo svađa i neprilika sa trenerom Ivaom Jurićem.

Sada je o krilnom fudbaleru iz Niša vrlo oštro govorio sportski direktor "bikova" Davide Vanjati. S obzirom da je Radonjić još pod ugovorom sa klubom teško da mu je to pametna odluka... Pohvalio je Radonjićev karakter, ali je javno pričao i o limitima koje ima.

"Čuo sam se sa njim prije nekoliko dana, on je momak dobrog srca. Nažalost kod njega postoje ogromi limiti kada je mentalna stabilnost u pitanju. Takođe kada je u pitanju rad on nije sposoban da radi tokom cijele sedmice. Često su mu bile potrebne pauze i nažalost to nije pitanje Torina ili trenera. Da bi došao do određenih ciljeva neophodno je da uvijek budeš na visini zadatka", naglasio je Vanjati.

Očigledno da se u gradu na sjeveru Italije nadaju da mogu da prodaju Radonjića i žele da on u Španiji zablista. Računa se na njegove dobre partije do kraja takmičarske godine.

"On više nije klinac, ako je toliko često mijenjao timove očigledno je da postoji neki problem. Normalno je da postoji nekakvo razočaranje, ali pokušavamo da posmatramo stvari kao da je čaša do pola puna. Uložili smo jednu sumu, on nam je pomogao i riješio neke utakmice. Sada ćemo ga vidjeti u Majorci, ovo ljeto može da mu riješi budućnost", zaključio je operativac Torina.