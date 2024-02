Kako su Berberović i Spahić čuvali Mpenzu i Anrija: Spaha mu poder’o dres dovdje, on govori DON’T TOUCH ME!

Bivši reprezentativac BIH Džemal Berberović prisjetio se duela "zmajeva" sa Belgijom u Francuskom u kojima je vodio pravi mali rat sa protivničkim napadačlima.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Sarajeva i bivši reprezentativac BIH Džemal Berberović u podkastu (IN)Direkt ispričao je brojne zanimljive anegdote iz svoje karijere, a posebno interesantne su bile priče iz reprezentacije.

Berberović je odigrao 33 utakmice za „zmajeve“ a posebno pamti duele sa Belgijom, sa kojom kako ističe ima skor tri pobjede u isto toliko utakmica. U podkastu (IN)Direkt kod Sanela Konjhodžića ispričao je kako su on i Spahić sačuvali gol „zmajeva“ u pobjedi 1:0 protiv Belgije u tadašnjim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2006.

"Po meni je bolja ona tad nego ova sad ekipa Belgije. Sad imaš De Brujnea i Lukakua, a prije si imao ne znaš koji igrač je bolji. Imao si Kompanija i Van Bujtena, ovaj kapiten Sitija, ovaj Tito u Bajernu, dva stopera. Gore onaj iz Totenhema, Mpenze one brate brže od infarkta. Emil Mpenza igrao u Šalkeu...

Ja i Spaha se dogovorimo ja ću ga podapet, ti ga udari u padu. Ne možeš ga čuvat’, prvi strijelac Bundeslige kad je Šalke vedrio i oblačio Bundesligom. Ja se dogovorim, reko’ pali motorke, mi tri dana prije utakmice zapalimo motorke. Tučeš ih, podapneš ga, ja ga ono slučajno malo, Spaha ga koljenom spuca, pet minuta ga šiju, arkada... mi 1:0, zatvoriš utakmicu ćao zdravo", ispričao je Berberović.

Odmah potom nastavio je o duelima sa Francuskom i slavnim Tijerijem Anrijem.

"Pitaju kako ti je bilo? Kako će ti biti da čuvaš Anrija? Najbolji igrač na svijetu, ne možeš mu registraciju upisati. Stane kod istoka na Koševu i čeka loptu. I kad krene isto kao da je neko pored’o čunjeve, moraš ga tući. Spaha mu poder’o dres dovdje, on govori don’t touch me. Kaže Spaha ’samo mi priđi’. Anelka Riberi, on, Maluda, u sredini Vijera. Ovi sad ne znaju ko su, znaju samo Mesija i Ronalda.

Anrija ne možeš čuvati. Moraš ga tući, bježi. Mi poveli on veli vidi ovih divljaka, samo da se utakmica završi. Igrao čovjek u Arsenalu sa onim legendama, i dođe ti Francuska. Mi poveli 1:0 i Miske izbaca četvoricu, a onaj ne svira penal. I primimo gol u 90. za 2:1. Parirali smo, a oni prvaci svijeta, Evrope. Mi smo bili dobra reprezentacija, uklopljena, mangupska, brza, znalo se šta hoćemo, imali smo dobrog trenera. Ljudi gledaju neku desetu stranu Bake Sliškovića, mi smo kod njega pravili najbolje rezultate“.

Berberović se prisjetio i duela sa Danskom u Kopenhagenu, kada je prvo igrao za mladu reprezentaciju, a onda usred utakmice prebačen u A selekciju.

"Ima anegdota iz Kopenhagena. Ja sam bio A reprezentacija, a imao pravo za mladu. Slijećemo na aerodrom, ja igrao par dana prije protiv Luksemburga, slijećemo u Kopenhagen, imaju dva autobusa, ja čekam gdje ću - hoću li za mladu ili za A. Kažu ideš za mladu. Bilo je 3:0 za Dance, nismo centra prešli i 70. minut, zovu mene izmjena, kontam šta me vadi, kaže požuri, obuci se, čeka te kombi ideš za A reprezentaciju. Sjedimo sad tu, zvoni sobni telefon, kaže Braco dođi na masažu, ja kažem ma koja masaža. Zvoni opet kad Baka, kaže brže na masažu. Ustajemo mi na polu-doručak polu-ručak, sastanak poslije, ja sam tu i tu je tabla pored mene ali bijeli papir preko. Vidim ja da je B na desnom beku, ali možda je Bešlija, Bajramovića neće tu staviti. Završio se taj spojeni doručak-ručak, ide sastanak i onaj papir ode dole, kad ono Berberović. Danci jaki, Helveg, Tomason... kaže igraš. Šta reko igram? I desi se ta kultna utakmica, probijanje, peta, centaršut, Balja, istorija...“

