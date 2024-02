Bivši trener Crvene zvezde u bolnici

Legendarni trener hospitalizovan.

Češko-italijanski trener Zdenjek Zeman (76) primljen je u bolnicu zbog poslјedica šloga, koji je doživio u decembru. Stručnjak poznat po gvozdenoj disciplini, koji od šezdesetih živi u Italiji, biće podvrgnut operaciji u ponedjeljak. On je doživio šlog u decembru i nakon kratkog predaha vratio se poslu, jer i dalje vodi Peskaru, u trećoj ligi Italije.

Zdenjek Zeman u srijedu se vratio u bolnicu, prepustio je svom pomoćniku mjesto šefa struke i očekuje ga operacija koja se medicinski naziva karotidna endarterektomija, odnosno hirurška procedura koja se koristi za smanjenje rizika od moždanog udara.

Zeman je 2008. nekoliko mjeseci boravio u Beogradu i vodio Crvenu zvezdu na samo pet takmičarskih utakmica, u kojima su crveno-bijeli igrali i izgledali katastrofalno, pa prvi put u istoriji nisu dali gol u uvodna tri kola Superlige i zato su završili na začelju tabele, prvi put poslije 24 godine. Uz to, u UEFA Kupu Zemanova Zvezda ispala je u duelu protiv APOEL-a sa Kipra.

"Nijedan od igrača na utakmici ne sprovodi ono što pokušavamo da uvježbamo na treninzima! Ne shvatam zašto to rade. Ja im nikada nisam rekao da traže šansu za gol dugim loptama. Ne znam da li me bojkotuju, ali vidim da niko ne sprovodi dogovor i to nije normalno. Zvezda će da gubi utakmice sve dok ne počne da igra po mojim idejama", govorio je Zeman poslije jednog od poraza.

Ipak, on je tog ljeta brzo sjeo u avion nazad za Italiju, gdje je prije dolaska u Zvezdu devedesetih postao jedan od najboljih trenera Serije A, šef struke Lacija, Rome, Napolija... Poslije debakla u Zvezdi vratio se u Fođu, a u sezoni 2012/13 vodio je i Romu. Nakon rastanka sa crveno-bijelima čak tri puta je vodio Peskaru, na čijoj je klupi i sada.

Zemana i srpski fudbal veže i to je Siniša Mihajlović bio posljednji put javno viđen na promociji njegove knjige. Dok su navijači Zvezde 2008. gubili strpljenje za Čeha, Miha je tražio strpljenje i vjeru u njega, ali toga nije bilo na "Marakani", a prijateljstvo sa Zemanom poštovao je do svog posljednjeg dana. Desetak dana pred smrt, on je išao da mu oda poštovanje, a Čeh mu to nikad nije zaboravio.

