Selektorka "zmajica" Samira Hurem nakon debakla: Ovo je maksimum, ova reprezentacija mora mnogo da radi!

Ženska fudbalska reprezentacija BiH upisala je ubjedljiv poraz od Švedske u prvoj utakmici baraža za A Ligu nacija.

Šveđanke su u Zenici trijumfovale rezultatom 5:0, pa će tako revanš zakazan za 28. februar praktično biti formalnost.

Igračice Samire Hurem imale su par prilika kod minusa od dva gola, ali nisu imale sreću da poentiraju i uvedu meč u neizvjesniju završnicu, na šta je u odjavi meča ukazala i selektorka.

"Da smo kod 2:0 postigli pogodak, nama bi to puno donijelo. Bilo bi više hrabrosti i samopouzdanja, vjerujem da bi i igračice Švedske opet išle da postignu još više pogodaka, one imaju taj kvalitet, ali bi nama bilo lakše igrati. Samo mi je zbog toga žao, sigurno da bi utakmica i u drugom poluvremenu izgledala puno bolje. Ovo je reprezentacija koja u budućnosti treba puno da radi, obećava, ali ovo je maksimum", rekla je Hurem, dodavši:

"Imamo analizu, ispravićemo greške koje smo napravili. Vidjeli ste i golove, ako ih analiziramo, mogli su se spriječiti, ali to su mlade igračice, nemaju one ovakvog iskustva. Sigurno da ćemo ove greške popraviti i pokušati da to bude mnogo bolje tamo, mada nas očekuje fantastična atmosfera. Pokazali smo i protiv Velsa i Češke da je pun stadion i nama motivacija više."

Izgledne prilike za gol nije iskoristila Milena Nikolić, kapiten bh. selekcije.

"Djevojke su dale sve od sebe, pokazale smo dobru igru u prvom poluvremenu. Nažalost, poslije određenih grešaka primili smo dva gola koji ne smiju da nam se dešavaju. Svaka greška koju napravimo bude kažnjena. Šteta što nismo iskoristili određene šanse koje smo stvorili, odmah poslije toga stigne kazna. Imala sam dvije izgledne šanse, definitivno nema izgovora zašto to nisam iskoristila, ali kad igrate protiv ovakve ekipe, kad je fokus na odbrani i dosta se trošite u defanzivi, pretrčite cijeli teren dok dođete u šansu, malo i koncentracija opada. Pokušala sam što prije da završim akciju kako ne bi došlo do blokade od strane odbrambenih igračica Švedske, nažalost lopte nisu ušle u gol ali trudićemo se da to popravimo u sljedećoj utakmici", rekla je Nikolić.

