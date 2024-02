Najbolji fudbaler Juventusa pokazao na šta je potrošio pravo malo bogatstvo.

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Dušan Vlahović igra fantastičnu sezonu u dresu Juventusa, iako njegov tim za sada ne ispunjava ambicije zacrtane na početku takmičarske godine. Crno-bijeli iz Torina gledaju u leđa Interu, koji je akteulni lider Serije A i najveći kandidat za osvajanje titule, kao što je Lautaro Martinez trenutno favorit da ispred srpskog napadač osvoji titulu za najboljeg strijelca. Ipak, Dušan mora da bude zadovoljan svojim partijama, a da je to slučaj govori i "poklon" kojim se častio - skupocjeni sat koji je nedavno zasijao na njegovoj ruci.

Oni koji se malo bolje razumiju u satove kažu da najbolji fudbaler Juventusa u tekućoj sezoni na ruci nosi čak 350.00 evra! Otprilike toliko koštao je novi crveno-bijeli ljubimac srpskog fudbalera, strijelca čak 15 golova u tekućoj sezoni italijanskog fudbala. Vlahović je sa skupocjenim satom nedavno fotografisan, a ovdje možete pogledati kako izgleda taj komad:

Vidi opis Vlahović nosi "čuku" od 350.000 evra! Dres je crno-bijeli, ali na satu ima i crvene! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zanimljivo, Dušan Vlahović je odlučio da ovaj sat reklamira na desnoj ruci, iako smo ga u prošlosti viđali kako satove nosi na lijevoj, što je uobičajeno. Ne treba zaboraviti da je srpski fudbaler ljevonog, a da ljudi koji češće koriste lijevu ruku suprotno ustaljenoj praksi satove nose na desnoj ruci, kako im ne bi smetali na zglobu. Uostalom, u ovom slučaju nije ni pretjerano važno kako će napadač italijanskog tima nositi skupocjeni sat jer će o njemu svakako svi pričati.

"Fudbaler Juventusa i reprezentativac Srbije Dušan Vlahović ima novi Richard Mille u kolekciji i to ni manje ni više jedan od rjeđih i najljepših modela RM67-02 'Mutaz Barshim'! Ovaj crveno-bijeli model proizveden u dimenziji od 38.7mm x 47.5mm što ga čini jednim od najnošljivijih RM satova koji su do sada napravljeni. Prikazani model proizveden je u saradnji sa katarskim atletičarem Mutazom Barshimom. Isti model posjeduje još jedan balkanski fudbaler a to je Miralem Pjanić. Bravo za naše fudbalere koji polako ali sigurno zalaze u svijet ultra-luksuznih satova", navodi se na Instagram profilu "sat_na_ruci" koji je specijalizovan za ovu temu.

Pogledajte:

(MONDO/D. N.)