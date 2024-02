Edin Terzić dobio ultimatum: Drma se klupa, a bio je na korak od titule

Edinu Terziću iz Borusije Dortmund se ozbiljno drma klupa zbog slabih rezultata ove sezone.

Borusija Dortmund prokockala je titulu šampiona Njemačke prethodne sezone u posljednjem kolu, ali je cijelo rukovodstvo stalo iza "zelenog" trenera Edina Terzića. Podržali su ga i dali mu vjetar u leđa, vjerujući da bi ove godine mogao da im donese naslov prvaka, ali je utisak da su se ipak kladili na pogrešnog...

"Milioneri" su u prošlom kolu za vikend doživjeli poraz na domaćem terenu od Hofenhajma (3:2) i zauzimaju tek četvrto mjesto na tabeli, sa 20 bodova manje od lidera šampiona Leverkuzena. Vjeruju na "Vestfalenu" da to nije realan odnos kvaliteta dva tima i zato smatraju da je odgovornost na treneru Terziću, pa bi strateg porijeklom iz Bosne i Hercegovine mogao da dobije otkaz prije nego što se očekivalo.

Prema izvještajima nemačkog tabloida "Bilda", Terzić je obavio novi razgovor sa upravom i dobio je ultimatum u iznosu od dvije utakmice da popravi utisak: "Naredne dvije utakmice protiv Union Berlina i Verdera su krucijalne. Ako se doživi barem jedan poraz, otkaz za Edina Terzića nije isključen jer se više jednostavno ne vide nikakvi znakovi napretka u igri", piše njemački list.

Ne samo da mladom treneru ne ide u Bundesligi, nego će se gledati i Liga šampiona gdje je odigrao "samo" 1:1 sa PSV-om iz Ajndhovena.

"Ako se Terzić ipak spasi za utakmicu protiv PSV-a i dođe do četvrtfinala Lige šampiona, njegova reputacija će značajno porasti. Ako se tim ne ustali - odluka će morati da se donese barem do utakmice s Frankfurtom 17. marta jer nakon reprezentativne pauze slijede utakmice s Bajernom, Bajerom, Štutgartom i Lajpcigom. To je jako osjetljiv trenutak za promenu trenera", navodi se.

Navodno, glavni operativac Hans-Joahim Vacke odbija da smijeni Terzića jer bi time priznao da je pogriješio, ali će možda biti primoran na to ako nastup u Ligi šampiona - od kog zavise finansije - bude ugrožen. Prema nezvaničnim informacijama, novi trener mogao bi da bude Nuri Šahin.