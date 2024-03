Zlatan "glumi" Lebrona Džejmsa: Objašnjeno šta Ibrahimović radi u Milanu - Nismo srećni što nismo prvi na tabeli

Nekadašnji švedski reprezentativac sada ima savjetodavnu ulogu u klubu iz Milana.

Vlasnik Milana Geri Kardinale pojavio se sa bivšim napadačem "rosonera" Zlatanom Ibrahimovićem na Samitu o poslovanju u fudbalu u četvrtak, gdje je objasnio tačnu ulogu i odgovornosti Šveđanina nakon što je u decembru imenovan za višeg savjetnika.

Ibrahimović se ponovo pridružio Milanu u savjetodavnoj ulozi neposredno prije Božića, ali pun obim njegovih svakodnevnih dužnosti nije uvijek bio potpuno jasan.

Kardinale je otkrio da je Ibrahimović efektivno njegov portparol, te da Šveđanin ima ovlašćenje da upravlja osobljem kluba u Kardinaleovom odsustvu.

Takođe je uporedio Ibrahimovića sa takvim ličnostima kao što su Lebron Džejms i Dvejn "The Rock" Džonson, koji su ranije sarađivali sa izvršnim direktorima "RedBird Capitala".

"Ibrahimović je moj čovjek na terenu u Milanu, ima ovlašćenje da bude moj glas među igračima i sa trenerskim osobljem. Upoznavanje Ibre bila je jedna od prednosti što smo skoro godinu dana procjenjivali situaciju", rekao je Kardinale, a prenosi "Kalčomerkato".

"Kada sam se sreo sa Zlatanom, bio sam zaista intrigiran. On je sjajan timski igrač i ako uspijete da uvedete timski rad u poslovni svijet, možete da uradite veće i bolje stvari. Kada se klubovi kupuju, obično se oslanjaju na mnoge različite konsultante, ali ko bolje poznaje Milan i evropski fudbal od Zlatana? Imamo dokazani rekord partnerstava sa ljudima poput njega, od Dvejna Džonsona do Lebrona Džejmsa, takođe Bena Afleka i Meta Dejmona. I u Zlatanu, vidim isto to", naglasio je Kardinale.

Nije se Kardinale ustručavao kada je bilo riječi o analizi dosadašnjeg učinka Milana ove sezone i o mogućnosti dubokih promjena predstojećeg ljeta.

"Sve što se tiče Milana mora da evoluira. Pogledaćemo i osoblje, nismo zadovoljni povredama. Zlatan i ja nismo srećni što nismo prvi na tabeli, ali tim je mlad i može se poboljšati vremenom", dodao je prvi čovjek Milana, koji je takođe kritikovao i medicinski tim i upravljanje igračima:

"Ako kupiš igrača i ne možeš da ga koristiš, zašto plaćaš njegov transfer? To je frustrirajuće. Medicinski aspekt u Milanu mora biti poboljšan."

