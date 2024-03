Potvrđeno! Sučić odabrao Hrvatsku, Janković za Mondo: "Razvijamo igrače za druge reprezentacije"

Selektor mlade reprezentacije BiH Igor Janković potvrdio je za Mondo da će Petar Sučić u budućnosti nositi dres Hrvatske. Janković je otkrio ko će ga zamijeniti te je govorio i o Adisu Jašiću.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi fudbaler Dinama Petar Sučićodbio je odazvati se na okupljanje mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine te će u budućnosti nositi dres Hrvatske, potvrđeno je za MONDO.

Selektor mlade reprezentacije Igor Janković je za Mondo rekao kako je kontaktirao Sučića koji mu se zahvalio i poručio kako je u dogovoru sa porodicom odlučio da će obući dres Hrvatske.

"Sučić me je zvao i rekao da je, u razgovoru sa porodicom, odlučio da ubuduće nastupa za Hrvatsku. Rekao mi je da je želio da se javi samo meni, dok će se Savez o svemu oglasiti zvanično. Zahvalio mi se jer sam mnogo uticao na njegovu karijeru, čak i dok je bio rezerva, njegova karijera je rasla, pružao sam mu šansu i zbog toga je želio da mi se zahvali na svemu, ali je tražio i da razumijemo njegovu odluku", rekao je Janković.

Nedugo zatim, Jankovićeve riječi potvrdio je i zagrebački Dinamo.

Petar Sučić odabrao je Hrvatsku!



Nakon fenomenalne izvedbe protiv PAOK-a, Pero nas je oduševio još jednim potezom. Pero, želimo ti puno sreće u hrvatskom dresu i da što prije istrčiš na teren kao dio hrvatske reprezentacije!



Marko Lukunić/Pixsellpic.twitter.com/xfVhDcxiCZ — GNK Dinamo (@gnkdinamo)March 8, 2024

Sučić je tako postao još samo jedan u nizu fudbalera rođenih u BiH koji su odabrali da nastupaju za neku reprezentaciju iz regiona, a ovog velikog problema svjestan je i selektor „zmajića“.

"Pogledajte kako je raditi meni kao selektoru, koji jedan tim uigrava u prijateljskim utakmicama, a neki potpuni drugi nastupa u kvalifikacijama. O kakvim rezultatima da pričamo? Razvijamo igrače za druge reprezentacije, dva ključna igrača su promijenila dres, dok je Bašić otišao u A reprezentaciju. Igramo sa dvije-tri godine mlađom reprezentacijom i teško je praviti rezultat kad nam svako malo igrači odlaze“, dodao je on.

Poznato je i ko će zamijeniti Sučića, biće to fudbaler Željezničara Harun Karić, a Janković je govorio i o taletnovanom Adisu Jašiću koji nosi dres Volfsbergera i mlade reprezentacije Austrije.

"Odlučio sam se za poziv Harunu Kariću, jer igra na istoj poziciji. Još jedna vrlo bitna stvar tiče se špekulacija u vezi sa Adisom Jahićem. Naš savez je uradio sve da on promijeni državljanstvo, a on ga nije promijenio. Špekuliše se da ga ne zovemo, a on nema naše papire. Savez je uradio sve što je do nas, godinu dana pokušavamo da ga ubijedimo da zaigra za BiH, ali za sada rezultata nema", zaključio je Janković.

Veznjak rođen u Livnu odigrao je 16 utakmica za juniorsku reprezentaciju BiH dok je za mladi reprezentaciju upisao osam nastupa.

Sučić ove sezone pruža odlične partije u dresu „modrih“ te se u žestokoj konkurenciji izborio za svoje mjesto, što očigledno nije promaklo ni ljudima iz HNS-a koji su ekspresno reagovali.

Podsjećamo, "zmajići" će u petak, 22. marta, gostovati Sloveniji u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. godine.