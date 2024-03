Edin Džeko pred Ukrajinu: Ako mi ne vjerujemo, ko će?! Šanse su 50:50 (FOTO, VIDEO)

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko istakao pred meč protiv Ukrajine da se prvi put osjeća kako se od njega i igrača ništa ne očekuje.

Izvor: Promo/FS BiH

Nakon selektora "zmajeva" Save Miloševića, obratio se kapiten BiH Edin Džeko o predstojećoj polufinalnoj utakmici baraža protiv Ukrajine na zeničkom "Bilinom polju".

"Nekako imam osjećaj da je ovo prvi put da se ništa ne očekuje, bar što se tiže baraža koje smo igrali već. Mislim, kad dođeš do baraža, to je možda najbrži put do nekog velikog takmičenja s obzirom da imaš jednu ili dvije utakmice, što je puno lakše nego u 10 utakmica da izboriš to neko veliko takmičenje. U svakom slučaju šansa je tu, nismo imali dobre kvalifikacije niti je bio dobar zadnji dio period koji smo odigrali, tako da ako po tome gledamo možemo reći da su Ukrajinci favoriti, ali mislim da su ovo utakmice totalno drugačije od onih kvalifikacionih i po meni tu nema nikakvih favorita. Vjerujem da su šanse što se toga tiče 50-50 i mislim da bez obzira na sve uvijek zavisi od nas. Kakvi ćemo biti, koliko ćemo dati na terenu i koliko to ustvari želimo", rekao je Džeko.

Centarfor Fenerbahčea je govorio i o mladim igračima reprezentacije BiH i kakav bi im dao savjet.

"Što se tiče mladih igrača, i nas starijih, mogu da kažem da nakon svog iskustva i igranja u reprezentaciji mogu dati savjet tim mladim igračima koji su tu sada i koji su budućnost reprezentacije, a to je da nije lako otići na veliko takmičenje. Mi smo to dokazali jer smo otišli kad smo imali najbolju generaciju, tako da svi oni, ako misle da imaju još narednih 10-15 godina u reprezentaciji, ne trebaju razmišljatu tako već trebaju gledaju sadašnjost", poručio je Džeko.

Prema njegovim riječima, ovo je koliko-toliko dobra šansa za starije fudbalere kojima je posljednja prilika da nastupe na EURO 2024, a mladima prva.

"Biće ih još više, ali nije lagano. Mislim da svi mi trebamo dati svoj maksimum sutra i gledati to kao posljednju šansu, s obzirom da mi izgleda da je sve teže i teže otići na to veliko takmičenje budući da danas svi igraju fudbal i više nema favorita. Mislim da i reprezentacije koje su nekad bile male ne možeš više lako da pobijediš. Moj savjet svima je da se to sutra odradi kako treba, da se da maksimum, a šta će biti poslije ne treba gledati. Mi utičemo na to šta se može desiti sutra i, opet ponavljam, sve zavisi od nas. A ako pobijedimo sutra, vjerujem da će finalna utakmica biti još teža, iako možda neki misle da bi to bila lakša utakmica, sigurno ne bi. No, imamo prvo Ukrajinu, treba da se pripremimo maksimalno, da damo sve od sebe i vidjećemo šta će biti".

Džeko nije želio puno da govori o manama i vrlinama protivnika.

"Ne bih pričao puno o njihovim manama i boljim stranama. Upoznali smo dosta dobro Ukrajinu, to je dosta mlada, ali jaka reprezentacija i sigurno neće biti nimalo lako. Ali igramo pred našim navijačima, imamo kvalitet, treba da vjerujemo u sebe i u pobjedu, jer ako mi ne vjerujemo ko će vjerovati u nas. Opet ponavljam, utakmica je 50:50, oni imaju svoje mane i vrline, mi isto tako. Nadam se da ćemo uspjeti sakriti svoje mane što više, a da će vrline izaći na vidjelo kad najviše treba", zaključio je Džeko.