POTKAČIO RUSIJU I SAVU MILOŠEVIĆA! Hrvatski trener iz srednje Bosne: Volio bih da pobijedi Ukrajina!

Mladen Bartulović, trener ukrajinske Zorje, govorio je o predstojećoj utakmici polufinala baraža za plasman na Evropsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Ukrajine (četvrtak, 20.45).

Izvor: Shutterstock

Stručnjak iz Kaknja u srednjoj Bosni istakao je u razgovoru za ukrajinske medije da je selekcija Sergeja Rebrova favorit na utakmici u Zenici.

"Radujem se utakmici, koja će biti teška jer je u pitanju baraž, borba za prolazak u sljedeći krug. Dvije ekipe na dobrom nivou, ali mislim da je Ukrajina favorit. U Bosni će biti dobra atmosfera, navijači će bodriti svoj tim bez obzira na probleme koje 'zmajevi' imaju u posljednje vrijeme. Ali Ukrajinci bi trebali imati dovoljno vještine, kvaliteta i strasti da prođu dalje", rekao je Bartulović.

Bartulović je potom uporedio Hrvatsku sa Ukrajinom.

"Mislim da je Hrvatska jako slična. Prošli su rat, ljudi su velike patriote. Sada je ista situacija u Ukrajini. Ukrajinci su se u ove dvije godine promijenili i postali vrlo otporni. Ova utakmica puno znači svim ljudima iz Ukrajine. Samo trebaju da pobijede i eventualno se kasnije plasiraju na Evropsko prvenstvo. To je ono što im želim".

Na spisku selektora BiH našla su se i četvorica igrača iz ruske Premijer lige /Renato Gojković i Ivan Bašić (Orenburg), Amar Rahmanović (Samara) i Said Hamulić (Lokomotiv Moskva), prim.aut./ što je na uvredljiv način prokomentarisao Bartolović.

"Nisam ni znao da su u BiH pozvana četiri igrača 'Orkostana' (Pogrdan ukrajinski naziv za Rusiju). Sada znam. Ne čude me, takvi postupci. Čak ni od njihovog selektora Save Miloševića, koji je Srbin. Ništa to ne čudi, imaju takvog trenera. On ima takvu poziciju, takav izbor".

Na pitanje novinara, mogu li "zmajevi" da iznenade 10 puta veću Ukrajinu s obzirom da cijela BiH ima stanovnika kao Kijev, odgovorio je potvrdno.

"Da, ovo je jako mala zemlja. Ali tamo imaju dobrih fudbalera, što su dokazali ne jednom. Pojedinačni igrači koji mogu odlučiti utakmicu su Edin Džeko, Miralem Pjanić... A ima ih još koji su jako respektabilni i igraju u dobrim klubovima. BiH može da iznenadi svaku ekipu. Igrali su čak i na Svjetskom prvenstvu, a istorijski gledano, tamo ima uvijek dobrih igrača".

Bartulović je dodao da je rođen u Bosni, koja je tada bila zajednička država Jugoslavija.

"Tamo smo imali kuću, ali je počeo rat i morali smo otići odatle. Nije imalo smisla ostati, a na kraju je i naša kuća spaljena. Balkanski mentalitet? Vrlo su prgave naravi. Za vrijeme utakmice sigurno će biti vruće. U BiH nisam bio jako dugo, nisam bio oko 30 godina".

Za kraj poželio je sreću selekciji Ukrajine i prognozirao tačan rezultat.

"Nadam se da će ukrajinski tim uspjeti da pobijedi BiH u ovoj utakmici. Moja prognoza je pobjeda Ukrajinaca 2:1 i prolaz u finale", zaključio je strateg Zorje i nekadašnji pomoćnik Nenada Lalatovića.