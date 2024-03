Piksi poslije tri godine mijenja igru Srbije, eksperiment koji je već propao!

Srbija se sprema da batali sistem sa trojicom štopera u posljednjoj liniji i Piksi će zato protiv Rusije i Kipra sprovesti zanimljiv eksperiment. Ko ima mjesta u njemu?

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/MN Press

Početkom marta Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak od 29 fudbalera na koje računa pred prijateljske utakmice sa Rusijom (21. marta) i Kiprom (24. mart), međutim od tada se baš mnogo toga promijenilo. Bilo je otkaza zbog šurovanja sa drugim Savezima kao u slučaju Mileta Svilara, "otkaza" zbog privatnih problema (Matija Nastasić), bilo je i manjih povreda kao recimo kod Alekse Terzića i Dušana Vlahovića. Uz to, neki su prekomandovani u mladu reprezentaciju, dok su drugi bili samo prekobrojni u ovom trenutku kada selektor želi da isproba "nešto novo".

To "nešto novo" je eksperiment koji Piksi sprema uoči Evropskog prvenstva, pošto u martu želi da isproba neka nova lica u timu, ali i da promijeni sistem u kome ćemo igrati. Od njegovog dolaska u martu 2021. godine, navikli smo da Srbija igra sa trojicom štopera u zadnjoj liniji, što ovoga puta neće biti slučaj.

"Evo, da vam kažem, sa četvoricom u zadnjoj liniji ćemo da igramo...", rekao je Piksi na opširnoj konferenciji za medije u Staroj Pazovi: "Probaćemo i vidjećemo na šta će da liči. Bitno je da igrači prihvate principe igre. Hoće li to biti 4-3-3 ili 4-2-3-1, to su već podsistemi. Čisto da podsjetim one koji 'znaju sve' o sistemima, jer se gledaju tri linije, a ne četiri. Malo da ih edukujem, da ne griješe previše u tim stvarima".

Istakao je da mu je zato žao što nema Ristića i Terzića, koji u tim sistemima igraju u svojim klubovima na mjestu lijevog beka, dok se u odnosu na igrački kadar koji ima na raspolaganju - može već naslutiti kako bi Srbija mogla da izgleda u ovom eksperimentu. Samo, da li bolje ili gore nego u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo?

PIKSI VEĆ JEDNOM PROBAO...

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ako ne računamo prijateljske utakmice na kojima su za Srbiju igrali drugopozivci iz domaćeg prvenstva, jedini meč u Piksijevom mandatu u kome je Srbija "krenula" sa četvoricom u Beogradu bio je protiv Mađarske u Budimpešti prošle jeseni. Dobro je poznato da su Mađari pobijedili 2:1, uz poruku selektora da je to bilo uz dosta sreće, ali pamtimo i kako je izgledala odbrana "orlova" koji su željeli da se neuigrani nadigravaju.

Varga i Salaj su postigli golove za Mađarsku, dok je Pavlović bio strijelac gola za Srbiju, a sve je bilo "dobro" ako zažmurimo na odbranu i rezultat. Srbija je imala posjed lopte od 63 odsto u prvom dijelu, imala je četiri kolosalne šanse, stalno je bila pred golom Mađarske, ali se pošteno ispromašivala.

Igrali su u sljedećem sastavu: Vanja Milinković-Savić - Aleksa Terzić, Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Strahinja Eraković - Nemanja Gudelj, Saša Lukić, Sergej Milinković-Savić - Mijat Gaćinović, Andrija Živković - Aleksandar Mitrović. Ipak, već na pauzi Piksi je odustao od ove taktike i na teren je poslao Dušana Tadića i Filipa Kostića, koji su zamijenili bekove iz prvog dijela igre - Terzića i Erakovića. I od tada se nije odlučivao za promjene, ali je jasno da su potrebne...

IMA LI SRBIJA BEKOVE?

Izvor: MN PRESS

Godinama unazad, praktično od kada su Branislav Ivanović i Aleksandar Kolarov završili karijere, vodi se diskusija o tome zbog čega Srbija ima problema sa pozicijom lijevog i desnog beka, a nasljednika nema ni na vidiku. Zato je bilo i očekivano da se Srbija okrene sistemu sa trojicom pozadi gdje bekove igraju ofanzivniji igrači, čak i nominalna krila, ali kako to nije donijelo značajan iskorak od kvalifikacija za odlazak u Katar - logično je da se proba nešto drugo.

Od bekova koji su sada na spisku, Srbija desno ima Milana Gajića (CSKA Moskva), kao još i Nikolu Milenkovića i Strahinju Erakovića koji iako štoperi - mogu da igraju na ovoj poziciji. S druge strane lijevo ima tek Filipa Mladenovića, dok je i Gajić igrao uz lijevu-aut liniju u CSKA, ali u formaciji sa trojicom štopera.

U odbrani može da pomogne i Srđan Mijailović koga je Piksi nahvalio pred novinarima, dok se vjerovatno selektor neće libiti ni da "liniju unazad" povuče Gaćinovića, Živkovića ili Kostića, ako za tim bude potrebe: "Kad neko kaže iznenađenje Mijailović kako može da bude iznenađenje Mijailović!?", začudio se selektor na novinarsko pitanje: "To može da bude neko koga ne poznajete, a Mijailović je neko ko pokriva nekoliko pozicija. Uvijek odigra maksimalno profesionalno, na njega uvijek može da se računa. On je polivalentan igrač, devojka za sve. Makar tri pozicije pokriva. Igra Ligu šampiona, kada igraš na tom nivou Evropu po meni je odigrao dosta dobro. Neko ko se ne štedi, daje maksimum, ličnost mu je za svaku pohvalu. Nije on nikakvo iznenađenje, zaslužio je da bude tu. Do juna pratićemo, vidjećemo, gledaćemo. Svako ko je tu zaslužio je, niko nije tu preko neke veze", istakao je.

PROPAO PRVOBITNI PLAN!

Izvor: MN PRESS

Već sada se čini da ono što je Dragan Stojković zamislio nakon meča u Leskovcu protiv Bugarske (2:2) ne može ostvariti i da će tek pred prijateljske uoči Evropskog prvenstva dobiti pravi odgovor. Prosto, na raspolaganju nema fudbalere sa kojima ja "crtao" novu taktiku za Srbiju.

"Mali Nedeljković je trebalo da bude na ovom okupljanju. Ali, koliko znam niti igra, niti trenira, niti znam gdje je. Da li je ovdje ili u Birmingemu. Je l' znate vi gdje je on? Jednostavno ne znamo gdje je, kao što ni mediji ne znaju. Znamo da ima problem povrede, kukova, a šteta je, baš sam htio da ga vidim ovdje...", razočarano je konstatovao Piksi koji se dotakao i situacije sa drugim bekovima koje je htio da vidi.

"Zato mi je žao što nema Mihaila Ristića i Alekse Terzića, ali čim smo dobili informaciju iz Salcburga po pitanju povrede Terzića pozvali smo Mladenovića. Što se tiče Gajića - nije slučajno pozvan, želim da provjerim njegove kvalitete u koje sam se već uvjerio gledajući rusko prvenstvo, gdje igra lijevo, ali sad će desno. Ako se sjećate, recimo Sesar Aspilikueta je u Čelsiju igrao po obje strane, zavisno od potrebe. Sve je stvar inteligencije i shvatanja obaveza na terenu. Realno je ipak da Gajić bude na svojoj poziciji, na desnoj strani", poručio je Piksi.

KAKO ĆEMO ONDA IGRATI?

Izvor: MN PRESS

Očekivano je da Piksi proba sve fudbalere koji su na spisku, a sve bi trebalo da krene od golmana Đorđa Petrovića iz Čelsija koji sjajno brani ove sezone, ali isto može da se kaže Vanju Milinković-Savića i Predraga Rajkovića zbog kojih će selektor biti na velikim mukama.

Pošto iz povreda tek izlaze Veljković i Gudelj, očekuje se da Piksi proba štoperske tandeme Milenković - Pavlović, potencijalno Mašović - Milenković, čak i Eraković - Babić, što će u svakom slučaju mnogo zavisiti od njihove spreme u ovom trenutku, kao i od ostatka odbrane. Tako bi protiv Rusije mogli da vidimo odbranu u kojoj je Gajić desni bek, a Mladenović lijevi, dok štoperski tandem čine Eraković i Pavlović.

To bi moglo da se mijenja na Kipru, gdje bi Eraković ponovo bio isproban kao desni bek, dok bi Gajić prešao na lijevu stranu, o čemu svakako intenzivno Piksi razmišlja u ovom periodu. Ali, to nije i jedina muka jer treba "složiti" i ostatak tima u kome su čini se "zakucani" samo Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović. Sve ostalo može da se mijenja...

Vidi opis Piksi poslije tri godine mijenja igru Srbije, eksperiment koji je već propao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Pogledajte i ko je sve na spisku Srbije za predstojeće mečeve sa Rusijom (21. mart) i Kiprom (24. mart):

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi).

Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi). ODBRANA: MIlan Gajić (CSKA Moskva), Nikola Milenković (Fiorentina), Srđan Babić (Spartak), Erhan Mašović (Bohum), Strahinja Eraković (Zenit), Strahinja Pavlović (Salcburg), Filip Mladenović (Panatinaikos).

MIlan Gajić (CSKA Moskva), Nikola Milenković (Fiorentina), Srđan Babić (Spartak), Erhan Mašović (Bohum), Strahinja Eraković (Zenit), Strahinja Pavlović (Salcburg), Filip Mladenović (Panatinaikos). VEZNI RED: Saša Lukić (Fulam), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Saša Zdjelar (CSKA), Srđan Mijailović (Crvena zvezda), Andrija Živković (PAOK), Mijat Gaćinović (AEK), Filip Kostić (Juventus), Lazar Samardžić (Udineze), Dušan Tadić (Fenerbahče).

Saša Lukić (Fulam), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Saša Zdjelar (CSKA), Srđan Mijailović (Crvena zvezda), Andrija Živković (PAOK), Mijat Gaćinović (AEK), Filip Kostić (Juventus), Lazar Samardžić (Udineze), Dušan Tadić (Fenerbahče). NAPAD: Luka Jović (Milan), Aleksandar Mitrović (Al Hilal) i Samed Baždar (Partizan).

Zabranjeno preuzimanje dijela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.