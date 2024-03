Selektor "zmajeva" Savo Milošević pred Ukrajinu: Posjed je nebitan, igramo na rezultat! (FOTO, VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak od 20.45 dočekuje Ukrajinu u polufinalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo.

Izvor: Promo/FS BiH

Tim povodom danas je održana pres konferencija na kojoj je selektor "zmajeva" Savo Milošević govorio o očekivanjima, taktici i svemu vezanom za ovaj meč.

Milošević nije želio da otkrije taktiku, ali je na poprilično jasan način istakao da se neće previše oslanjati na posjed lopte.

"Ljudi se previše opterećuju taktikom. Sticajem okolnosti radio sam analizu Evropskog prvenstva 2016. godine u Francuskoj i čak 63% ekipa koje su imale veći posjed lopte izgubile su utakmicu. Posjed je apsolutno nebitna stvar. Imate nekoliko ekipa na svijetu kojima to pravi razliku poput Mančester sitija, ali i tada morate imati nekoliko godina da sastavite profilisane igrače. Mnogi treneri su postali robovi posjeda, nama je najbitnije da odigramo pravu takmičarsku utakmicu, na rezultat, drugačije se ne može gledati jer sve ostalo je nebitno. Nećemo robovati zbog posjeda, ali nećemo ni bježati od njega jer imamo igrače. Moja ideja je uvijek bila da što prije dođem gore i šutiram, tako da nisam neki pobornik dugotrajnog posjeda", izjavio je Milošević, a prenio "Sport 1".

Prema njegovim riječima, siguran je da BiH može ostvariti dobar rezultat i pobjedu.

"Moram da se ponavljam, na žalost, takav je ovo posao. Da ne vjerujem da možemo ostvariti povoljan rezultat, ne bih bio ovdje. Isto tako razmišljaju i ovi momci, pogotovo evo Edin (Džeko), koliko godina je ovdje sa nama, mislim da on prvi ne bi bio ovdje da ne vjeruje da možemo. Naravno, biće težak zadatak i moramo biti svjesni toga, kao što moramo shvatiti šta treba da uradimo da bi mogli pobijediti. Ja znam da možemo, znao sam i prije ove utakmice da ova ekipa ima dovoljno kvaliteta da može, a na nama je sutra da to pokažemo na terenu. Što se tiče protivnika poslije ovoga, mene zaista u ovom trenutku to ne zanima niti razmišljam o tome. Apsolutno mora biti fokus samo na ovom meču, pa kad se on završi onda ćemo razmišljati dalje".

Milošević se osvrnuo i na navijače koji trenutno imaju izuzetno buran odnos sa čelnicima Fudbalskog saveza BiH, ali selektor vjeruje u njihovu podršku.

"Ljudi od fudbala na ovim prostorima ne mogu pobjeći. Utakmica sa Slovačkom je bila indikativna, ali jako poštena. Imali smo neprijateljski doček navijača na početku utakmice, takav je bio ambijent. Ali onda su ljudi vidjeli da se momci bore pa su ušutjeli. Nastavili smo se boriti, dali gol, a onda su navijači počeli navijati i na poluvremenu nas ispratili s ovacijama. Ako ljudi od prvog minuta vide da je to to, ja se ne brinem. Domaći je teren, a ljudi o tome razmišljaju mjesec dana", zaključio je Milošević.