Savo Milošević pred meč sa Ukrajincima: Naša šansa? Taktička disciplina i prekidi!

Selektor "zmajeva" obratio se novinarima u Sarajevu.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Fudbalska reprezentacija BiH okupiće se ovog ponedjeljka u Sarajevu, gdje će se pripremati za baraž za Evropsko prvenstvo.

U četvrtak (21. mart), izabranici Save Miloševića će na zeničkom Bilinom polju ukrstiti koplja sa Ukrajinom, a ukoliko u tom duelu budu uspješni, pet dana kasnije će na Grbavici ukrstiti koplja sa boljim iz duela Islanda i Izraela.

Reprezentativci BiH već su počeli da pristižu u hotel, gdje je selektor Milošević održao konferenciju za novinare.

"Sve je zaista fenomenalno, ovaj strah koji smo imali prethodnih mjesec-dva oko povreda, sad kad saberemo sve moramo biti zadovoljni. Jedino je Bilbija došao sa manjom povredom, ali to ćemo sanirati. Kenan Pirić ima udarac, i to pretpostavljamo da će biti OK, on je trenutno u putu, stiže. Što se povreda tiče, osim Adriana Leona Barišića, svi ostali su hvala Bogu dobro tako da je to najbitnija stvar i u ovom momentu to nam je najveći razlog za raspoloženje", rekao je Milošević prilikom obraćanja medijima.

Na pitanje gdje je šansa BiH u duelu sa Ukrajinom, Milošević je odgovorio:

"Biću direktan, ali da ne zalazim u detalje, nadam se da ćete razumjeti. Vidim našu šansu u taktičkoj disciplini i prekidima. Mislim da možemo tu da budemo u prednosti, neću ponavljati domaći teren pošto mi to stalno zamjerate, ali on je sigurno na jedan način naša prednost."

Sa svojim izabranicima nijedan trening prije duela sa Ukrajincima neće odraditi na Bilinom polju, ali mu to uopšte ne smeta.

"Nismo trenirali ni kad smo bili u Zenici, u trening-centru smo trenirali. Ne vidim problem u tome, teren poznaju naši igrači, ali apsolutno ne razmišljam o tome."

Izvor: FEHIM DEMIR/EPA

Odlazak na EURO, na kojem BiH nikad do sada nije igrala, velika je stvar za mlađe igrače, ali i za one koji su na zalasku karijera.

"Mislim da je ovo najbitnija utakmica i za jednog Edina Džeku koji ima 37 godina, odlazak na veliko takmičenje je nešto što je samo po sebi velika stvar. Edin nije bio, Pjanić nije bio, ovi naši najiskusniji igrači su takve karijere napravili, pa nikad nisu bili na Evropskom prvenstvu. Za svakog igrača koji je tu ova utakmica se dešava jednom u životu. Motiv bi trebalo da bude kod svakog od njih na najvišem mogućem nivou. Znam da dolaze sa ogromnom željom, to ovog puta zaista neće biti problem. Utakmica neće biti laka sigurno, ni zbog psihološkog pritiska ni zbog protivnika koji je kvalitetan, ali sve je moguće prevazići uz veliku volju, želju i ogromno požrtvovanje. Moraćemo da budemo spremni i na mnogo stvari koje će donijeti utakmica", rekao je Milošević, dodavši:

"Puno sam pričao o prethodnim utakmicama i insistirao da zaslužimo neke stvari. Možda dijelom jesmo, a dijelom nismo. To će nam se vratiti na ovoj utakmici, moramo da budemo spremni da nadoknadimo sve ono što je ova ekipa propustila u prethodne dvije godine. Ako želimo dobar rezultat, moraćemo ovdje da platimo, a to podrazumijeva ogromne žrtve tokom dvije utakmice", zaključio je Milošević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)