Milošević o šansama u baražu sa Ukrajinom: Oni su u Top10 u Evropi, ali da je moguće – moguće je!

"Ja jedva čekam utakmicu, imam pozitivnu energiju, a imaju je i momci", rekao je selektor BIH Savo Milošević, koga očekuje težak zadatak u baražu sa Ukrajinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Reprezentacija BIH za sedam dana igra baraž za Evropsko prvenstvu, „zmajevi“ će u srijedu na Bilinom polju dočekati selekciju Ukrajine i pokušati da pobjedom izbore finalni meč baraža protiv pobjednika duela između Izraela i Islanda.

Selektor BIH Savo Milošević u četvrtak je poslije "Dana fudbala RS" govorio o šansama njegove ekipe protiv Ukrajinaca, a prvo je pohvalio organizaciju manifestacije na kojoj su dodijeljene nagrade najboljim pojedincima u fudbalu Republike srpske za 2023. godinu.

"Ovo nije prvi put da prisustvujem, već sam nekoliko puta prisustvovao ovakvim manifestacijama. Ovo je jedinstvena manifestacija na ovim prostorima, mislim da niko na ovaj način, ber ne u okruženju i jugoistočnoj Evropi, ne pravi to na ovaj način i sa ovim obimom nagrada. Zaista svaka čast onima koji su došli na ideju da organizuju ovu manifestaciju, kao i sadašnjem rukovodstvu. Čestitam svim laureatima, čast i privilegija je biti u ovakvom društvu. Fenomenalno je i poslati ovakve poruke, prije svega mladima. Većinu stvari mi u sportu treba da radimo tako što ćemo slati poruke onima koji dolaze, na taj način ih edukovati i vaspitati", rekao je Milošević.

On se potom osvrnuo na predstojeći baraž.

"Nemam nažalost ništa novo da kažem. Naravno, biće teško. Sigurno, da je moguće – da, moguće je. Igramo jednu utakmicu, igramo kući, igraćemo dvije ako Bog da“, odmah se ispravio Milošević i nastavio: „U ovom trenutku jedina briga je da svi dođu zdravi. Prije neki dan smo imali prvi maler da se Barišić porvijedio i sigurno neće biti na spisku. Za sada ovih 26-27 igača na spisku su dobro i ostala je ta jedna utakmica koju će igrati u klubovima i nadam se da će to proći bez povreda, da dođemo svi zdravi. U razgovoru i kontaktu sa momcima prethodnih par mjeseci znam da jedva čekaju da dođu, da ćemo imati motivisane momke sa željom da daju svoj maksimum. Ako to uradimo, ako svi daju svoj maksimum, onda je sve moguće".

O Ukrajincima ima izuzetno visoko mišljenje, ali ističe da jedva čeka duel u Zenici.

"Ukrajina je sigurno u Top10 ekipa u Evropi ako pričamo o kvalitetu i igri. Ono što je dobro što ipak ne spadaju u sam vrh, tih pet-šest ekipa protiv kojih bi bilo objektivno teško, kao što ste vidjeli protiv Portugala ili neka Engleska, Francuska, Španija... Ukrajina naravno nije taj nivo. Imaju i oni svojih mana, ali to ćemo sačuvati za sam teren. U svakom slučaju biće teško. Ja jedva čekam utakmicu, imam pozitivnu energiju, imaju i momci. Kao što sam rekao, to će biti i moja poruka igračima, najbitnije je da damo svoj maksimum, pa možda i preko toga, ako to uradimo zaista onda nemamo za čim da žalimo", poručio je selektor "zmajeva".