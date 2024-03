Savo Milošević želi kapitena Partizana u reprezentaciji BiH: Tačno je, i on je na tom spisku!

Bivši kapiten mlade reprezentacije Srbije, Svetozar Marković, mogao bi da zaigra za "A" selekciju Bosne i Hercegovine.

Izvor: YouTube/TV Arena sport BiH

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević okupio je reprezentaciju za baraž-meč za Evropsko prvenstvo protiv Ukrajine, a u njegovom timu je i novi igrač - Denis Huseinbašić. Bivši mladi reprezentativac Njemačke, vezista Kelna, prihvatio je poziv i odazvao se Miloševiću, a u narednim okupljanjima na spisku možda bude pisalo i ime kapitena Partizana, Svetozara Markovića.

"Drago mi zbog Huseinbašića, je jer smo papirologiju uspjeli da završimo, zato što je ta administracija komplikovana. Mnogo je igrača koji vode porijeklo sa ovih prostora, ali nemaju svi kvalitet da igraju za bosanskohercegovačku reprezentaciju. Za one koji mogu da donesu dodatni kvalitet se moraš boriti. Taj posao mora da bude konstantan, bez obzira na to koliko ću biti tu. To je posao za cijeli savez i za selektora i dok sam tu, radiću na tome. Nije u pitanju samo Huseinbašić, bavili smo se još dvojicom, trojicom igrača za koje mislimo da bi trebalo da igraju za nas. Ne bih o imenima, nismo htjeli da rotiramo više. Hajde da vidimo šta imamo u ovom momentu, a ovo je priča koja ide uporedo i koja je konstantna. I nije laka iz ugla Bosne i Hercegovine. Bosna ima prvi problem što igrači sa ovih prostora prvo gledaju da igraju za Srbiju, Hrvatsku, a u Evropi je slična situacija, jer i igrači rođeni, na primjer u Švedskoj, najprije gledaju da igraju tamo".

Da li ima istine u tome da bi štoper i kapiten Partizana Svetozar Marković mogao da zaigra za reprezentaciju BiH? On rođen 2000. godine u Bijeljini, kao i Savo Milošević, i igrao je za sve omladinske selekcije reprezentacije Srbije, zaključno sa mladom (U-21) selekcijom, u kojoj je bio kapiten. "Na spisku je dosta igrača, između ostalih je i Sveta. Ne bih o imenima, rekao sam i ljudima iz saveza da ne pričamo pred ovaj baraž o tim igračima. Huseinbašić je završen, ali ima još igrača za koje mislimo da treba krenuti u inicijativu da se to završi ili privede kraju. Ne bih pričao individualno i posvećivao pažnju tom segmentu", rekao je Milošević.

Izvor: MN PRESS

Kako izgleda taj proces "borbe" za igrača? "Kada procijenimo da je neko kvalitet, moramo da nastupimo iskreno i da pokažemo maksimalno interesovanje, pa čak do granice da idemo da molimo. Ipak, sve mora da ima svoje granice i ako shvatimo jednog momenta da taj ili ti ljudi trguju tim stvarima, trebalo bi da se odreknemo toga. Za reprezentaciju bi trebalo da igraju momci koji su zaista spremni 100 odsto sebe daju i kojima je to čast i privilegija, a interes ostvaruju preko klubova, ovo je nešto drugo. Mora da postoji borba, ali granica do koje nekoga molite, preko toga sve gubi smisao"

"Ne bih pred ovaj baraž pričao o detaljima, nažalost negativnim, sa nekim igračima koje smo imali. Rekao sam ljudima u savezu - prekidajte to, odmah. Savez ne bi trebalo da se spusti na nivo da nekoga preklinje, da bude ucijenjen. Savez ne bi smio da dozvoli da bilo ko ucjenjuje ili trguje interesima saveza. To je borba koja ide uporedo i bez obzira na ovaj baraž, trajaće i u budućnosti i jeste borba, jer moraš da uključiš sve resurse da se boriš za igrače".

Da li će poslije baraža biti novih imena? "Apsolutno da", odgovorio je Milošević.

Da li Denis Huseinbašić (22), vezista Kelna, može u startnih 11? "Neću da vam odgovorim, ne jer nešto krijem, nego jer je glupo da otkrivamo karte zbog protivnika, neka razmišljaju o nama, ne moramo sve da im damo", nasmijao se Milošević.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće protiv Ukrajine u četvrtak od 20.45 u Zenici.

BONUS VIDEO: