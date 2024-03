Italijani dolaze po Saldanju: Partizanov golgeter na cijeni - vode ga u Seriju A

Najbolji igrač Partizana u jesenjem dijelu sezone ponovo je želja slavnog kluba.

Partizan je u zimskom prelaznom roku odbio sve napade na Mateuša Saldanju, ali čini se da će ubojiti napadač i trenutno najbolji strijelac superlige Srbije ponovo "biti u izlogu" na kraju sezone. Italijanski mediji, prednjači Tutosport, prenose kako Torino nije defitivno odustao od dovođenja Brazilca, kojeg vide kao rješenje za rekonstruisani napad naredne sezone.

Pokušali su čelni ljudi Torina u januaru i nisu uspjeli, ali ih to nije obeshrabrilo. Čak ni to što nisu bili najbliži angažovanju Partizanovog napadača - pisalo se da je Fenerbahče daleko konkretniji - nije demoralisalo ljude u Torinu. Saldanju vide kao rješenje za užasnu efikasnost tima u tekućoj sezoni, pošto su na 29 mečeva Serije A postigli tek 28 golova i to nije dovoljno da se ozbiljnije uključe u borbu za mjesta koja vode u Evropu.

U katastrofalnoj formi su svi napadači koje hrvatski trener Ivan Jurić ima na raspolaganju. Duvan Zapata je na pozajmici iz Atalante i na 26 mečeva je postigao devet golova, Antonio Sanabrija na istom broju utakmica ima četiri pogotka dok još nisu uspjeli da se upišu u strijelce Pjetro Pelegri koji je odigrao 20 utakmica i David Okereke koji je u januaru stigao na pozajmicu iz Salernitane i do sada ima četiri nastupa.

Sasvim je jasno da Zapata i Okereke neće biti otkupljeni, a eventualna prodaja preostale dvojice napadača formirala bi budžet za potpunu rekonstrukciju u ofanzivnom dijelu tima. Kao rješenje se nameće Mateuš Saldanja, ali bi problem mogao da nastane ukoliko Partizan ostane pri cijeni od 10.000.000 evra jer je to u ovom trenutku previše za italijanski klub.

Inače, Saldanja je na početku sezone stigao u Partizan iz japanskog Džef junajteda, nakon pozajmice u Nefčiju. Na 22 ligaška meča u dresu Partizana Saldanja je postigao 16 golova uz pet asistencija, a jednom je pogodio i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Saldanja je najbolji strijelac Superlige, iako je na posljednjih pet mečeva u prvenstvu ukupno odigrao manje od 90 minuta.