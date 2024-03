Dušan Tadić ne može da preboli dva poraza Srbije: Morali smo to da pobijedimo

Kapiten i novi rekorder reprezentacije Srbije govorio o svojih 16 godina u dresu nacionalnog tima.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Kada sljedeći put stane na teren u dresu reprezentacije Srbije, Dušan Tadić odigraće 106. meč za "orlove" i postaće rekorder u broju utakmica za reprezentaciju. U intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije govorio je o svojoj karijeri u nacionalnom timu i odgovarao na zanimljiva pitanja. Na primjer, da li mu se sviđa to što se Aleksandar Mitrović i on nazivaju "savremenim Tirketom i Mošom"? "Dopada mi se, interesantno je. Nevjerovatno je koliko je on dao golova, dosta sam mu namjestio, sjajno", rekao je on.

Ko je najveći majstor protiv koga je igrao u reprezentaciji? "Mesi, na Olimpijskim igrama. Naravno, i Nejmar je odličan igrač, Ronaldo je primjer kako profesionalni igrač treba da se ponaša, šta je sve postigao svojim radom, nevjerovatnom željom i svojom 'glađu', kvalitetom... Ali eto, taj talenat kada je u pitanju, definitivno je Mesi najbolji. Mislim da se Ronaldo žalio na toj utakmici oko faula, a ja sam mu rekao da nije bio".

Da li je Nejmar najveći simulator? "Jeste, jedan od najvećih. Nevjerovatan je fudbaler, a evo čak i ovdje, mislim da ga nisam mnogo ni pipnuo, a kada ga dodirneš digne noge, poleti, pa pomisliš da si ga ubio. Ne može da te ne iznervira, pa da mu ne kažeš nešto. Mislim da sam mu i ja tu rekao nešto oštrije".

Koji je najljepši stadion na kojem je igrao? "Hajde da kažemo ovaj Lusail, na kojem smo igrali protiv Brazila".

Koju utakmicu bi opet odigrao, da može? Naravno - to su utakmice protiv Švajcarske i bolni porazi od tog tima na Mundijalima 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru. "Definitivno Švajcarska. I prvi put i drugi put. Možda čak i više prvi put nego drugi. Možda. Nekako smo tu prvu utakmicu izgubili naivno, baš. A drugi put je isto bilo naivno... I jedna i drugu bih ponovio, jer mislim da smo mogli mnogo više i poklanjali smo im golove. Vodili smo u prvoj 1:0, primili dva gola, a i u drugom smo dali dva, pa im poklanjali, davali su ih ni iz čega".

Da li nam ne leže? "Ne slažem se sa tim. Mislim da smo mogli da ih dobijemo i da smo morali da ih dobijemo. Bili su bolji kada smo igrali u tom prvom meču, imali su neku šansu, ali dali smo gol, poveli 1:0 i onda smo imali diskusiju, da im izađemo malo više, da im ne dozvolimo prostor, možda smo imali za pravo kad smo to rekli. Ali izašli smo malo više, nismo se odmah namjestili i iz toga smo primili gol. Zomer je prvim pasom izbacio nas četiri-pet igrača, lopta je otišla na stranu, odbila se Džaki i dao je gol... Onda smo krenuli na sve ili ništa i primili smo iz kontre. Bili su dobra reprezentacija, i sada su, igraju kolektivno".

Pomalo i nevjerovatno zvuči to da je Tadić od debija 2008. godine do sada promijenio praktično čitav tim selektora. Od desetorice može da se napravi cijeli fudbalski tim, počev od Vladimira Petrovića Pižona, Dika Advokata, Radomira Antića, Radovana Ćurčića, Siniše Mihajlovića, Ljubinka Drulovića, Slavoljuba Muslina, Mladena Krstajića, Ljubiše Tumbakovića do Dragana Stojkovića.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

"Dobar je ovo tim. Puno smo mijenjali selektora i kad god smo imali kontinuitet i kad se nekome dala prilika i podrška, mislim da smo ostvarili nevjerovatan rezultat. Radomir Antić je ostavio nevjerovatan trag, dobio je određeno vrijeme, bio je trener Reala, Barselone i Atletika... Dalo mu se povjerenje i ostvario je nevjerovatne rezultate, kao i ta generacija što je napravila nevjerovatan uspjeh. Mogli smo to i sa Sinišom Mihajlovićem, bili smo na putu, ali dosta rano je otišao. Taman smo se 'namjestili', možda se malo 'šaralo' u početku, bili smo dosta mladi i imao je neke dobre, zdrave rezone. I taman je onda otišao. Da je ostao u tom momentu, napravili bismo bum".

"Poslije toga smo čekali kod Muslina, 'namjestio' nas je, napravio je od nas grupu igrača i plasirali smo se na veliko takmičenje i sve do selektora Stojkovića. Već nekoliko godina smo zajedno, ima preveliko ime, napravili smo nevjerovatne stvari zajedno i uživamo u radu sa njim. Čim mu se ukazalo povjerenje otišli smo na dva takmičenja i mislim da je to ključ - dati mu povjerenje i može ostaviti trag".