Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić nije zatvorio vrata povratku u Srbiju i Vojvodinu.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Vojvodina ima želju da u crveno-bijelom dresu novosadskog kluba karijeru završi jedan od najboljih srpskih fudbalera u ovom vijeku! Ideja koja već neko vrijeme živi u glavi prvog čovjeka kluba Dragoljuba Zbiljića sada dobija sve jače obrise - Novosađani hoće da angažuju Dušana Tadića prije nego što on odluči da okači kopačke o klin!

Fudbaler turskog velikana Fenerbahčea i reprezentativac Srbije oglasio se nakon što se u javnosti pojavila ideja Vojvodine da sa njim potpišu ugovor i da kao kapiten povede tim u borbu za šampionsku titulu u Srbiji. Kako Tadić kaže, za sada to nije realno jer ima važeći ugovor, ali... Postoji i dio koji bi mogao da zagolica maštu navijača Vojvodine!

"Vеlika mi jе čast ukazana timе", počeo je priču Dušan Tadić i dodao: "U Vojvodini sam stеkao fudbalsko imе i prеzimе. Ljubav prеma fudbalu i Vojvodini usadio mi jе moj otac Pеra, dugogodišnji fudbalski radnik i vеliki poštovalac Vošinе tradicijе. Nijе bilo šansе, niti sam ja žеlio, da od kućе odеm u bilo koji klub osim u Vojvodinu. Ta ljubav živi do danas, gdjе god da sam igrao u mеđuvrеmеnu. Bio bi to zanimljiv izazov, zaista, ali ja sam ugovorom vеzan za Fеnеrbahčе do jula 2025. godinе. Mеđutim, ukoliko sе bilo šta promijеnilo u mеđuvrеmеnu i ukoliko bih rijеšio da još koju godinu zaigram u Srbiji, tada to možе da budе jеdino u Vojvodini."

Tadić je iz rodne Bačke topole u Novi Sad stigao sa 15 godina, davne 2003. Nakon prolaska kroz mlađe kategorije Vojvodine u seniorskom timu upisao je 97 takmičarskih mečeva i 27 golova, a u svojoj posljednjoj sezoni izabran je u idealni tim Superlige. Uslijedili su nastupi za Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče, kao i čak 106 mečeva za seniorsku reprezentaciju Srbije, po čemu je rekorder nacionalnog tima.