Ćabi Alonso odjavio sve: Zvali ga velikani, a odolio je samo zbog jedne stvari

Ćabi Alonso odlučio je da odbije Liverpul i Bajern.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Ćabi Alonso odlučio je da ostane trener Bajer Leverkuzena najmanje još jednu sezonu, zvanično je saopšteno. U prvi mah činilo se da će "apotekari" već ovog ljeta ostati bez svog šefa stručnog štaba koji privlači veliku pažnju daleko većih klubova, prije svih Bajerna i Liverpula, međutim Španac je povukao neobičan potez i već se "obećao" dosadašnjem poslodavcu.

Sve su prilike da će Ćabi Alonso ove sezone odvesti Bajer do šampionske titule u Nemačkoj jer na osam kola do kraja njegova ekipa ima deset bodova "viška" u odnosu na Bajern, a čak i ako se često uz Leverkuzen pripisivao "luzerski mentalitet", to teško da će se ponoviti i 2023/24. Jednostavno, Bajer izgleda kao mašinerija spremna sve da pokori pred sobom, dok sa druge strane Bajern ima stotinu problema...

Upravo su htjeli da sa Ćabijem riješe taj problem, ali nisu uspjeli da ga privole da dođe u Minhen, tako da će nasljednika trenera Tomasa Tuhela morati da traže na nekom drugom mjestu. Isto će morati da učini i Liverpul, pošto je Ćabi Alonso ocijenio da je još "zelen" da preuzme tako veliki klub, posebno u trenutku kada ih napušta legenda Jirgen Klop.

Čini se da je Ćabi Alonso sve dobro proračunao u svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri i želi da ide stepenik po stepenik, kako mu se ne bi desilo da ga "veliki posao" odmah pojede. Primjer ima u Nagelsmanu koji je rano otišao u Bajern i pokajao se.